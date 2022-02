Pallavolo, La Megabox cercherà il bis contro Cuneo

La squadra di Bonafede a Urbino proverà a ripetere il successo di domenica scorsa ma la Bosca è avversario ostico. Impegni interni per la Cbf Balducci e la Videx. Anticipo a sabato sera per la Vigilar Fano

VALLEFOGLIA – Seconda partita in casa consecutiva per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che domenica alle 17 al PalaCarneroli di Urbino ospita la Bosca S. Bernardo Cuneo del coach di Montemarciano Andrea Pistola.

Le piemontesi sono settime in classifica con 22 punti e reduci da due ottime prestazioni a Scandicci, sconfitte solo al tie-break dopo aver condotto due set a zero, e in casa con il Bisonte Firenze, battuto in tre set.

La Megabox grazie al prezioso successo interno contro Bergamo è virtualmente salva, decima in classifica con 12 punti, alle spalle della Trasporti Pesanti Casalmaggiore a 13, e davanti alla Bartoccini Perugia a 11, ad Acqua&Sapone Roma e Delta Despar Trento a 10, ed infine al Volley Bergamo 1991 a 9 punti. Casalmaggiore e Trento hanno giocato una partita in più, mentre Perugia e Bergamo una in meno.

Tra le protagoniste del successo contro Bergamo c’è il libero biancoverde Giada Cecchetto: «La vittoria di domenica è stata molto importante per tutte noi, e non solo dal punto di vista della classifica. Lavoriamo sempre tantissimo in palestra, e vedere che nonostante tutto i risultati non arrivano è molto pesante, e rischia di demoralizzare tutto il gruppo. Abbiamo sempre messo molto impegno in campo, ma domenica scorsa si è visto subito che c’era qualcosa in più in ciascuna di noi, e il risultato del campo lo ha confermato».

Chiusa la parentesi vincente, c’è da tentate il bis che metterebbe una pietra miliare sulla salvezza. «Domenica troviamo una squadra molto in forma, che difende tanto e batte benissimo – aggiunge Cecchetto al primo anno nelle Marche. Sono molto diverse da noi, che siamo molto atletiche e sfruttiamo molto la potenza, loro sono più tecniche: noi sfondiamo il muro, loro provano spesso ad aggirarlo. Dovremo cercare di tenere in ricezione per poter innescare al meglio il nostro attacco. Sono convinta che siamo una bella squadra, ora dobbiamo trovare fiducia e continuare a far punti per salire in classifica».

In contemporanea a Macerata la Cbf Balducci ospita la Sigel Marsala per il campionato di A2 Femminile. L’obiettivo per la squadra di Paniconi è riscattare la sconfitta di Busto Arsizio e tenere il passo delle migliori. Con il rientro di Cosi, il tecnico ha possibilità di scegliere.

In A3 maschile, dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, la Videx Grottazzolina ha sempre più il vento in poppa. Indicazioni importanti proprio adesso che il calendario, complici anche e soprattutto i recuperi di campionato, si fa sempre più fitto: «Domenica e mercoledì giocheremo davanti al nostro pubblico rispettivamente con Bologna e San Donà di Piave – dice coach Ortenzi – per poi partire alla volta di Brugherio appena tre giorni prima del prossimo turno di Coppa. Ci sarà tantissimo da giocare e dovremo curare al meglio la nostra condizione fisica».

Trasferta invece per la Med Store Tunit Macerata a Garlasco sempre domenica alle 18 mentre la Vigilar Fano anticipa a sabato alle 20.30 in casa contro la Tinet Prata di Pordenone