Pallavolo, Megabox e Cbf Balducci in campo in contemporanea

PESARO – Dopo la parentesi impossibile in casa dell’Imoco Conegliano, la Megabox scende in campo stasera 16 dicembr alle 20.30 al PalaMegabox ospitando la Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Le biancoverdi di Andrea Pistola che è uno degli ex, l’altra è Hancock l’anno scorso nelle Marche, sono divise da 4 punti in classifica e per la Megabox è l’occasione giusta per consolidarsi in zona playoff e staccare il pass per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. La partita è trasmessa in diretta su RaiSport.

In contemporanea al Banca Macerata Forum anche l’altra formazione femminile di serie A la Cbf Balducci di coach Saja capolista, anticipa il proprio impegno ospitando Offanengo sempre alle 20.30. Le arancionere in striscia positiva da 11 partite se da una parte non possono temere l’impegno visto il divario in classifica, dall’altro non possono sottovalutare un avversario che viene da due vittorie in fila e ha dimostrato di essere una formazione ostica e anche all’andata diede filo da torcere a Fiesoli e compagne.

Domenica alle 16 poi si completa il quadro con la Cucine Lube che giocherà a Piacenza dei tanti ex. A suonare la carica è stato il capitano Luciano di Cecco, MVP della partita di CEV Champions League vinta martedì sera con il massimo scarto in Belgio contro il Greenyard Maaseik, «Il calendario è impegnativo – ha detto l’argentino – ma noi ci adeguiamo e diamo tutto. Siamo stato un po’ altalenanti in SuperLega, ma in Champions League finora il cammino è stato molto buono. Nei prossimi giorni ci attendono impegni duri e, dopo la trasferta di domenica a Piacenza, la sfida europea in casa di giovedì contro Praga e il boxing day di Santo Stefano all’Eurosuole Forum contro Verona».

La capolista Yuasa Battery di A2 maschile che in classifica ha 4 punti di vantaggio su Prata di Pordenone è in trasferta a Santa Croce sull’Arno sempre alle 16. I toscani sono a quota 14 punti in classifica contro i 30 della squadra di Ortenzi che guida il lotto ma in casa sanno dare il meglio ed è un impegno da prendere con le pinze memori dell’esperienza della trasferta contro Cantù.

In A3 maschile la capolista Banca Macerata che ha una striscia positiva di 10 vittorie consecutive per la 12’ giornata ospita alle 19.30 la formazione siciliana di Modica 5’ in classifica e capace finora di prestazioni di grande valore. La Smartsystem Fano di coach Paolo Tofoli che ha riposato nell’ultimo turno, ospita alle 19 la formazione campana di Marcianise invischiata nella lotta salvezza ma che si è rinforzata con gli schiacciatori Settembre e Drobnic.