Pallavolo, la Megabox in casa è quasi al match point

VALLEFOGLIA – Il successo a Trento ha rilanciato fortemente le chances di salvezza della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ad Urbino domenica alle 19.30 contro la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore si gioca già una consistente fetta di salvezza. Fare 3 punti metterebbe le biancoverdi in buonissima posizione per rimanere in A1 anche nella prossima stagione. Più complicato se non quasi impossibile sarà fare punto nel recupero di mercoledì 23 febbraio, sempre alle 19.30 al PalaCarneroli, con la Prosecco Doc Imoco Conegliano; Il 3’ turno interno consecutivo sarà domenica 27 febbraio alle 17, sempre ad Urbino, contro Il Bisonte Firenze. La squadra di coach Fabio Bonafede è a quota 15 in classifica, un punto sotto Casalmaggiore, a 16 punti. Sempre a 15 ma con una vittoria in più c’è l’Acqua&Sapone Roma. Segue il Volley Bergamo 1991 a 13 punti, che ha superato la Bartoccini Perugia, ora penultima a 11 punti davanti alla Delta Despar Trentino a 10. Il match contro Casalmaggiore sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Arena.

Per la Cucine Lube ferma per Covid la notizia è che i primi rivali nella Fase a Eliminazione Diretta di CEV Champions League 2022 saranno i polacchi dello Jastrzebski Wegiel (POL). La marcia verso la Finalissima passerà per la doppia sfida dei Quarti di Finale contro la squadra dell’ex opposto biancorosso Jan Hadrava.

In caso di accesso alle Semifinali, i cucinieri affronterebbero i vincenti tra i polacchi dello Zaksa e i russi della Dinamo Mosca, che si incroceranno nel Quarto di Finale collocato nella parte inferiore del tabellone, quella dei biancorossi. Il match di andata tra Cucine Lube Civitanova e lo Jastrzebski Wegiel si giocherà all’Eurosuole Forum di Civitanova (possibili date 8-9-10 marzo), il ritorno in Polonia (possibili date 15-16-17 marzo). Le date esatte saranno comunicate dalla CEV in un breve lasso di tempo. Anche nell’eventuale Semifinale la Lube giocherebbe in casa l’andata e in trasferta il ritorno (possibili date 29-30-31 marzo e 5-6-7 aprile).

Impegno interno per la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile che domenica alle 17 ospita la Seap Dalli Cardillo Aragona che avrà in panchina all’esordio il nuovo tecnico Giangrossi. Incredibile lo scambio di panchina tra i due coach Micoli e Giangrossi, l’uno salito in A1 a Bergamo e l’altro sceso in A2 ad Aragona nella stessa settimana. Per la squadra di Paniconi l’unico risultato accettabile sono i 3 punti alla vigilia di una settimana fondamentale in ottica classifica con la trasferta di San Giovanni in Marignano mercoledì 23 per il recupero e domenica a Brescia in casa della capolista.

In A3 maschile è tempo di super derby. Domenica alle 16 la Med Store Tunit Macerata sarà impegnata in trasferta contro la capolista Videx Grottazzolina che ha due punti di vantaggio su Ferri e compagni. Entrambe sono reduci dagli impegni infrasettimanali ma mentre i grottesi hanno conquistato l’accesso alla Finale di Coppa Italia, i ragazzi di Di Pinto ha perso a Belluno al tiebreak. Prima panchina con la Vigilar Fano per il neo tecnico Maurizio Castellano in trasferta a Torino alle 18.