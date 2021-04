Pallavolo, la Megabox cade a Mondovì al tiebreak

MONDOVÌ- Serviva continuità di risultati per mettere definitivamente le mani sul terzo posto della classifica ma le superiori motivazioni delle padrone di casa della LPM Bam Mondovì alla fine hanno prevalso nel recupero della 6’ giornata.

La squadra di Delmati, con questo successo, aggancia la Acqua e Sapone Roma che però ha ancora due partite da disputare, mentre la Lpm chiuderà sabato ospitando San Giovanni in Marignano.

La Megabox Vallefoglia sconfitta torna a casa con due punti nelle due trasferte in terra piemontese e resta in corsa con la CBF Balducci Macerata per la conquista del 3’ posto alle spalle del duo Roma-Mondovì ancora in lotta per il primato. Il gradino più basso del podio non è un dettaglio perché regalerebbe, in caso, di approdo in semifinale, il vantaggio del fattore campo di un’eventuale gara 3.

Il match odierno è stato dominato dalla squadra di Bonafede per due set vinti 20-25 e 19-25 con superiorità in tutti i fondamentali successivi altrettanto nettamente poi il ritorno delle padrone di casa che hanno vinto i tre parziali 25-14, 25-18 e 15-10 e la partita.

Ecco il tabellino:

LPM BAM MONDOVÌ – MEGABOX VALLEFOGLIA 3-2

LPM BAM MONDOVÌ: Tanase 20, Molinaro 15, Scola 4, Hardeman 18, Mazzon 6, Taborelli 17, De Nardi (L), Midriano 1, Bordignon, Bonifacio. Non entrate: Serafini, Mandrile. All. Delmati. MEGABOX VALLEFOGLIA: Balboni 5, Pamio 21, Bertaiola 5, Colzi 10, Bacchi 15, Kramer 10, Bresciani (L), Durante, Stafoggia, Dapic, Costagli, Ricci. All. Bonafede. ARBITRI: Nava, Cavicchi.

Risultato: 20-25 19-25 25-14 25-18 15-10

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 22′, 25′, 15′; Tot: 114′.

Nell’altro recupero sempre valido per la 4’ giornata Green Warriors Sassuolo – Volley Soverato 0-3 mentre giovedì 29 aprile si giocherà il recupero Eurospin Pinerolo – San Giovanni in M.

Ecco la classifica aggiornata dopo gli incontri odierni:

Classifica: Mondovì e Roma 61, Megabox Vallefoglia 54, CBF Balducci Macerata 53, Pinerolo 49, Marsala 46, Soverato e Sassuolo 43, Cutrofiano 42, S. Giovanni in M. 34

Domenica la Megabox Vallefoglia ospiterà la Sigel Marsala alle 17 mentre la CBF Balducci Macerata giocherà alle 19 a Sassuolo.