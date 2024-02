Pallavolo, la Megabox in anticipo come la Yuasa e la Banca Macerata

Big match per la Cucine Lube domenica alle 18 contro Modena all’Eurosuole Forum. In casa anche la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile contro Talmassons. Trasferta in Puglia per la Smartsystem Fano (A3M)

CIVITANOVA – Conto alla rovescia per il confronto della 6a giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca tra Cucine Lube e valsa Group Modena. Marchigiani ed emiliani scenderanno in campo domenica alle 18 all’Eurosuole Forum per i tre punti. Match sponsor dell’evento sarà l’azienda La Pasta di Camerino il cui fondatore Gaetano Maccari consegnerà a Ivan Zaytzev una selezione dei prodotti dell’azienda. Per il libero Fabio Balaso: «Al di là della classifica e degli obiettivi nel breve periodo, la sfida tra Civitanova e Modena mantiene inalterato il suo fascino e sarà così anche in futuro. Si parla di due squadre che da tante stagioni si danno battaglia ad altissimi livelli. Dal mio punto di vista arriva una gara bella da giocare e che richiederà il miglior approccio possibile da parte nostra. Magari Modena viene da un periodo complicato, ma può puntare su grandi atleti e questo non dobbiamo scordarlo. Tra l’altro, Osmany Juantorena tornerà qui per la prima volta da avversario. Sarà una partita speciale per lui, per noi ex compagni e per i tifosi. Mi farà effetto vederlo all’Eurosuole Forum dall’altra parte del campo. Con noi ha sempre dato il massimo e ci ha aiutato a vincere trofei importanti».

Anche in A2 maschile va in scena una “classica” come la sfida tra Yuasa Battery e Tinet Prata di Pordenone sarà big match. La capolista marchigiana affronterà a domicilio una formazione in palla, attualmente quarta in graduatoria con 37 punti a sole due incollature dal secondo posto, e reduce da due importanti e nette affermazioni ai danni di Cantù e Aversa. Sette i punti in più per Vecchi e compagni. Alle ore 20:30 troveranno ad attenderli un PalaCrisafulli bollente, con la società friulana che ha annunciato una presenza massiccia di tifosi.

In A1 Femminile, reduce dal doppio stop esterno contro le piemontesi Wash4Green Pinerolo e Reale Mutua Chieri la Megabox Vallefoglia di coach Andrea Pistola torna a giocare sul terreno amico del PalaMegabox di Pesaro anticipando a stasera alle 20.30 con diretta su RaiSport il proprio incontro contro la UYBA Busto Arsizio. L’avversario odierno però è di quelli alla portata, anche se in un buon momento di forma e di fiducia, e la Megabox dovrà confermare il trend positivo contro formazioni al proprio livello.

Dopo la sconfitta sul campo della Bartoccini Perugia nella prima giornata della Pool Promozione di A2 Femminile, la Cbf Balducci Macerata che ha aggiunto al proprio roster la centrale tedesca Broekstra ospita la Cda Volley Talmassons domenica alle 17. Le friulane sono reduci mercoledì dalla semifinale in gara unica di Coppa Italia giocata proprio a Perugia contro la Bartoccini nella quale hanno perso 3-0 piuttosto nettamente. La squadra arancionera non può perdere altro terreno e punta al primo successo nella seconda fase.

La gara di Serie A3 Maschile in anticipo tra Banca Macerata e Rinascita Lagonegro coincide infatti con lo sponsor day dedicato a Banca Macerata, title sponsor della squadra biancorossa. La sfida importante tra la prima e la seconda, si gioca alle 18.

La Smartsystem Fano sarà in trasferta a Cutrofiano in casa della Leoshoes Casarano domenica alle 18.