Pallavolo, la Megabox vede addirittura i playoff di A1

VALLEFOGLIA – Prosegue il momento magico della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ha strapazzato la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore imponendosi 3-0 e facendo un ulteriore deciso passo avanti verso la salvezza. Non solo. Le biancoverdi sono a 5 punti dall’ottavo posto che significherebbe playoff. Kosheleva e Carcaces al top. Poco tempo per riposare perché, nel recupero di mercoledì 23 febbraio, alle 19.30 al PalaCarneroli, arrivano le campionesse di tutto della Prosecco Doc Imoco Conegliano, un match incredibile anche solo da giocare considerando la presenza di Egonu, De Gennaro, Wolosz e tutte le altre fantastiche atlete di coach Santarelli.

Sempre ferma la Cucine Lube per Covid che ha rinviato anche il match di mercoledì contro Verona, festeggia il successo anche la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile contro Aragona. Mercoledì alle 20.30 fondamentale trasferta a San Giovanni in Marignano per il recupero della 4’ giornata. Ci si gioca il 2’ posto alle spalle di Brescia.

In A3 maschile il super derby al PalaGrotta è stato dominato dai padroni di casa che hanno battuto 3-0 la Med Store Tunit Macerata con parziali a 15-22-13. Buona la prima panchina con la Vigilar Fano per il neo tecnico Maurizio Castellano che ha vinto 3-0 in trasferta a Torino lo scontro diretto per la salvezza. In classifica la Videx è prima con 49 punti, due più di Pineto e 5 più della Med Store.