Med Store Macerata, in produzione le maglie della prossima stagione

MACERATA- Si stanno limando gli ultimi dettagli in casa Med Store Macerata in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri, mercoledì 26 agosto, una delegazione del club maceratese composta dal Vice-Presidente Gianluca Tittarelli, dal Direttore Sportivo Riccardo Modica e dal Coach Adriano Di Pinto, ai quali si è aggiunto anche l’ultimo arrivato in casa biancorossa, Ángel Dennis si è recata al Macron Store di Macerata per le prime foto di rito con le nuove casacche.

Il campionissimo appena sbarbato a Macerata ha posato come testimonial in attesa che tutti i suoi compagni possano vestire la nuova casacca stagionale. Saranno sempre gli stessi colori a caratterizzare anche l’equipaggiamento tecnico-sportivo di giocatori e società ma le ultime novità si potranno scoprire solo al momento della presentazione.

Tutto questo in attesa di sudare definitivamente sul campo in vista di una stagione dove l’obiettivo della Med Store Macerata è quello di alzare l’asticella rispetto al passato. Intenti nobili? Questo potrà essere il parquet a dirlo, sicuramente il contorno è quello di una grandissima realtà.