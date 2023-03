Pallavolo, la Med Store Macerata dà l’assalto alla Coppa Italia

Alle 18 la squadra di Gulinelli contende la Coppa Italia di A3 maschile a Pineto tra le mura amiche e con la spinta del pubblico. Battuta nettamente Tuscania in semifinale. In campo la Cucine Lube e le altre marchigiane

MACERATA – Tutto in una notte. La Final Four di Del Monte Coppa Italia di Serie A3 al Banca Macerata Forum recita oggi l’ultimo atto, il più importante, quello della finale.

La Med Store Tunit Macerata padrona di casa sfiderà la Abba Pineto dopo i successi in semifinale rispettivamente contro Tuscania (3-0) e Catania (3-0). Si gioca alle ore 18, mentre alle 15 sarà il turno di Catania e Tuscania per la finale 3° e 4° posto. Sul palcoscenico d’eccezione del Banca Macerata Forum sarà un’altra giornata di sport e di grande pallavolo dopo un sabato che ha confermato tutte le premesse: il pubblico ha potuto assistere a due belle partite che hanno visto Macerata e Pineto guadagnarsi la finalissima con merito, per una sfida tutta interna al Girone Bianco. La sfida più recente è quella della 3’ di ritorno a Macerata col successo per 3-1 dei padroni di casa, era il 15 gennaio. All’andata invece in Abruzzo vinsero 3-0 i padroni di casa.

La squadra ospite è allenata da Giacomo Tomasello per tanti anni giocatore di serie A e nelle sue file ha Ludovico Giuliani, figlio di coach Alberto daSan Severino M. oltre all’ex Calonico, due stagioni a Macerata. Nonostante il fattore campo, è Pineto la favorita avendo 9 punti di vantaggio al momento in campionato ed occupando la 2’ posizione con 9 punti di vantaggio sulla squadra di Gulinelli.

In contemporanea big match di Superlega alle 18 con diretta su Raisport per la Cucine Lube in trasferta a Perugia e in A2 Maschile con la Videx Grottazzolina che ospita Porto Viro.

In A1 Femminile le due marchigiane in campo 17 in trasferta: la Cbf Balducci Macerata a Bergamo, la Megabox Vallefoglia a Casalmaggiore