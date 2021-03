MACERATA – Il weekend pallavolistico vedrà la Cucine Lube Civitanova nel ruolo di spettatrice interessata di quello che accadrà in gara 3 dei Quarti di Finale avendo già staccato il pass per la semifinale al pari della Itas Trento avversaria designata.

Resta a guardare anche la Megabox Vallefoglia in serie A2 femminile alle prese con il Covid per parte del suo gruppo squadra. Scende in campo invece domenica alle 17 ancora una volta in casa la lanciatissima CBF Balducci Macerata. Il coefficiente di difficoltà del match contro l’Acqua e Sapone di Roma è il medesimo di quello di mercoledì contro Mondovì, cioè altissimo.

Le ragazze di Paniconi proveranno a ripetere il successo già maturato nei Quarti di Finale di Coppa Italia, partita che ha dato il via alla straordinaria cavalcata che ha portato alla conquista dell’ambito trofeo.

Il calendario in realtà avrebbe previsto per questa 4’ giornata di andata la trasferta in casa della Green Warriors Sassuolo ma le emiliane sono anch’esse alle prese con il Covid-19 e le società di Macerata e Roma si sono accordate per anticipare a domenica il match che era previsto per mercoledì 24 marzo insieme a tutti gli altri del turno infrasettimanale. Si giocano nel weekend anche Pinerolo-Cutrofiano e Marsala-Soverato.

In serie A3 maschile Girone Bianco le marchigiane hanno due impegni alla portata. Trasferta sabato alle 18 a Prata di Pordenone per la MedStore Macerata mentre domenica alle 19 la Vigilar Fano ospita la Sa.ma. Portomaggiore.

Il big match però è quello nel Girone Blu domenica alle 18 a Grottazzolina tra la Videx seconda in classifica, che ospita Galatina capolista. Le squadre sono divise da un punto.