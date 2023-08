Pallavolo, Mattia Bottolo si gode qualche giorno di riposo

CIVITANOVA – La prima stagione ad altissimo livello è stata di ambientamento per lo schiacciatore Matia Bottolo giunto a Civitanova con grandi aspettative e altrettante ambizioni. Anche in Nazionale fa parte del roster ma finora ha trovato poco spazio.

Alcuni giorni di relax per scacciare la delusione del podio mancato alle Finals di VNL con la maglia della Nazionale azzurra e lo schiacciatore, campione del mondo e d’Europa con l’Italia e vicecampione in SuperLega con la Cucine Lube Civitanova, ricarica le batterie in attesa di affrontare nuovi impegni con l’Italia.

«Il dispiacere per aver mancato la finale è notevole – dice – ma le ultime due partite ci hanno lasciato un bagaglio di esperienza importante che ci sarà utile nelle prossime competizioni».

La convocazione per le Finals di VNL ha escluso dal gruppo delle Universiadi alle quali avrebbe potuto partecipare.

«Quando gli impegni si accavallano o sono molto ravvicinati è giusto creare più gruppi. Io sono a disposizione dell’allenatore e quando vengo convocato rispondo con grande entusiasmo. Sono stato molto contento di essere rientrato nel team che ha cercato di salire sul podio alla VNL. Trovo che anche le Universiadi siano molto stimolanti, ma il calendario è fitto e all’orizzonte ci sono tappe di rilievo. Se e quando sarò chiamato in causa darò il massimo».

A ottobre inoltrato riparte la stagione con il gruppo della Cucine Lube. «Sono venuto a Civitanova per onorare un progetto a lungo termine e ho firmato un contratto di 5 anni. Cambiare strada dopo una stagione non era nelle mie intenzioni. Premesso che alla Lube mi trovo benissimo, voglio lottare con tutte le forze per ricavarmi i miei spazi e trovare le condizioni ideali. Il reparto vanta nomi importanti e giocatori di grande qualità. Mi stimola lavorare sodo tutto l’anno per avere delle occasioni e un buon minutaggio». L’obiettivo sia personale che di squadra è quello di fare meglio dell’anno scorso ma la concorrenza cresce. «Tutte le big si sono rinforzate – chiude Bottolo – ma Perugia potrebbe essere un po’ avanti perché canalizzerà le energie sul campionato non partecipando alle Coppe Europee. Avere una settimana completa per preparare le sfide fa la differenza».

L’esordio in campionato è previsto per il 22 ottobre contro Monza mentre il primo trofeo sarà la Supercoppa sul campo di Biella il 31 ottobre 2023 e 1° novembre 2023, con la semifinale già fissata contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, vincitrice dell’ultima Coppa Italia.