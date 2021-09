GROTTAZZOLINA – Dopo dieci giorni di preparazione la Videx continua a lavorare tra le mura del PalaGrotta sotto l’egida di coach Massimiliano Ortenzi per gettare le basi del prossimo cammino stagionale tra conferme, scommesse e potenziali crack. La squadra è inserita nel Girone Bianco di serie A3 maschile con le altre due marchigiane Vigilar Fano e MedStore Macerata.

In estate la società ha puntato forte sullo schiacciatore Manuele Mandolini che fa il punto sul lavoro in corso.

«Il lavoro in palestra sta proseguendo alla grande, con i giusti ritmi e la giusta intensità – ha detto lo stesso Manuele Mandolini – ed anche se siamo soltanto all’inizio si iniziano già ad intravedere dei miglioramenti dal punto di vista del gioco. Personalmente mi sento molto bene a livello fisico e credo che stiamo lavorando in maniera egregia sia in palestra con il coach sia in sala pesi».

Lo schiacciatore romano ha iniziato la sua carriera prima a Sabaudia in serie B, passando per Ostia e Monterotondo, per poi affermarsi definitivamente a Roma nelle due stagioni giocate in A3.

Per il classe ’90 è importante porre l’attenzione sulla bontà della condizione mentale e fisica, la quale passa inevitabilmente da un ambientamento più che positivo all’interno della squadra: «Fino ad oggi avevo avuto l’occasione di incontrare i miei nuovi compagni soltanto da avversario- ha proseguito Mandolini – e, pur non conoscendoli, è nata fin da subito una bella intesa. Si è creato un gruppo affiatato e proprio per questo credo ci siano tutti i presupposti per ottenere dei bei risultati».

L’altro punto di riferimento offensivo della squadra di coach Ortenzi sarà l’opposto danese Breuning Nielsen, record-man di serie A3 con il maggior numero di aces centrati in un singolo match: esattamente 10 nella settima giornata di ritorno dell’ultima regular season sul parquet esterno di San Donà di Piave (ad appena due lunghezze dal primato all-time di Ngapeth).