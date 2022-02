Pallavolo maschile, il Cus Ancona cede al Caldarola

Un esordio in questo girone piuttosto complicato con la formazione di Graziano Del Crudo che comunque sia ha lottato su ogni pallone rimanendo in partita fino all’ultimo

ANCONA – Inizia nel peggiore dei modi il cammino del Cus Ancona volley maschile nel girone della promozione diretta in serie C con gli universitari che hanno ceduto per 3 a 0 al Caldarola. Un esordio in questo girone piuttosto complicato con la formazione di Graziano Del Crudo che comunque sia ha lottato su ogni pallone rimanendo in partita fino all’ultimo.

Alla palestra di via Clodio parte bene il Caldarola che si aggiudica il primo set per 25 a 22. La gara sale di tono con i padroni di casa che conquistano anche il secondo set con il parziale di 28 a 26. Nel bel mezzo una direzione di gara “a tratti sconcertante” che ha penalizzato e non poco la formaziome universitaria. Sul risultato di 2 a 0 la formazione di Del Crudo prova a rientrare in partita ma anche il terzo set finisce nelle mani del Caldarola che se lo aggiudica con il parziale di 28 a 26 fotocopia di quanto accaduto al secondo set.