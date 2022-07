Pallavolo maschile, i calendari della Videx e delle A3. Si parte il 9 ottobre

Come la Cucine Lube, esordio in campionato in serie A2 contro una pugliese anche per la Videx Grottazzolina, a Castellana Grotte. In A3 Macerata comincia in trasferta, Fano in casa contro Pineto.

GROTTAZZOLINA – Dopo il calendario di Superlega, pronti i calendari anche di serie A2 maschile con la Videx Grottazzolina neopromossa e quello di A3 che riguarda la Med Store Macerata e la Vigilar Fano.

La 2’ serie scatta il 9 ottobre, una settimana dopo la massima serie, e per gli uomini di coach Ortenzi c’è l’esordio tra le mura amiche contro la BCC Castellana Grotte in una sfida dal retrogusto Amarcord che si ripropone esattamente come sei anni fa (stagione 2016/17) subito dopo la vittoria del campionato di B1. Ritorno nel turno di Santo Stefano. Alla quarta giornata sfida esterna sul campo dei vincitori della scorsa serie A2 e detentori della Coppa Italia di categoria, della Conad Reggio Emilia che hanno rinunciato alla Superlega, mentre al settimo turno toccherà alla Tinet Prata di Pordenone ospitare i grottesi per l’ennesimo capitolo di una sfida che ha infiammato la stagione passata. Proprio le recenti protagoniste dell’ultima serie A3 hanno ricevuto il giusto riconoscimento per mano del presidente di Lega Massimo Righi che ha celebrato le compagini friulana e marchigiana, oltre che per la promozione, rispettivamente per la conquista delle primissime edizioni della Coppa Italia e Supercoppa di categoria.

La regular season terminerà il 2 aprile. Viaggi lunghi, quindi da Pordenone a Cuneo a Lagonegro e Castellana Grotte.

In Serie A3 Credem Banca si comincia sempre il 9 ottobre con le due marchigiane, Med Store Tunit Macerata e Vigilar Fano, inserite anche quest’anno nel Girone Bianco. Macerata comincia in trasferta contro la ErmGroup San Giustino che ha acquisito il diritto.

Il 16 ottobre ci sarà l’esordio al Banca Macerata Forum contro un’altra new entry del campionato nella seconda giornata, la WiMORE Parma.

Il derby con la Vigilar Fano si terrà invece l’8 dicembre al PalAllende, mentre il ritorno a Macerata si giocherà il 19 marzo 2023.

L’ultima giornata che chiuderà la Regular Season vedrà Macerata affrontare fuori casa la Da Rold Logistics Belluno il 2 aprile 2023.

I fanesi invece cominciano in casa contro una big come Pineto per poi andare a Garlasco quindi in casa con San Giustino e a Bologna.

La Vigilar Fano ha cambiato volto, tanti nuovi arrivi ed alcune conferme, con i giovani sempre al centro del progetto: «Siamo una squadra “fisica” – sottolinea Castellano – con tanto talento che sono sicuro giocherà bene. I ragazzi del roster hanno tutti una gran voglia di cominciare e grandi stimoli, muro e battuta potrebbero essere le nostre armi vincenti». Poi il coach campano si sofferma ancora sulle avversarie del girone bianco: «Savigliano potrebbe essere la sorpresa, a Mirandola giocano da sempre e sono affiatati, Parma è una squadra esperta». Obiettivo Vigilar? «Giocare bene e sfruttare al massimo i talenti che abbiamo in casa nostra – continua il coach di Fano – anche la nostra panchina ci potrà dare una grossa mano, con i giusti ingredienti sono sicuro che ci divertiremo».

Svelate anche le date della prossima Coppa Italia di Serie A3, con i Quarti di Finale che cominceranno il 18 gennaio 2023. La competizione proseguirà con le Final Four nel weekend tra sabato 11 e domenica 12 marzo 2023.