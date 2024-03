Pallavolo, Marco Gaspari in finale di Champions con Milano

Grande impresa del coach dorico dell’Allianz Vero Volley Milano che ha staccato il pass per le Super Finals di Champion League Femminile. Domenica sarà avversario della Megabox Vallefoglia (A1F) in campionato

ANCONA – Un anconetano nella finale di Champions League di volley femminile. La squadra di Milano allenata da coach Marco Gaspari, figlio dell’ex arbitro Luciano Gaspari, ha guidato la sua squadra alla conquista di un posto nella finale della principale competizione europea per club nel volley femminile.

Pur perdendo 3-1, ma vincendo l’andata 3-0, la squadra meneghina ha ottenuto la qualificazione vincendo poi il Golden Set di spareggio che ha assegnato il biglietto di sola andata per le Super Finals che si disputeranno il 5 maggio sempre in Turchia, traguardo al quale il club non era mai arrivato. L’avversario sarà la vincente tra Imoco Carraro Conegliano e le turche dell’Eczecibasi, sfida in programma stasera 20 marzo sognando una finale tutta italiana.

Nella bolgia del Burhan Felek Voleybol Salonu, casa della formazione turca del Fenerbahce, le milanesi iniziano perdendo il primo set ma trovano nel secondo il guizzo decisivo. I finali dei due set successivi premiano le turche che si guadagnano il diritto di giocare il decisivo Golden Set dove tutto il carattere di Milano viene fuori e l’11-15 conclusivo fa esplodere la festa della formazione meneghina.

Paola Egonu è l’MVP con 35 punti e giocherà la 5′ finale di Champions consecutiva ma la prestazione di tutta la squadra di coach Gaspari è stata tale che ognuna delle giocatrici avrebbe meritato, il premio a partire da una stoica Orro, palleggiatrice della nazionale azzurra che domenica scorsa 17 marzo aveva subito un infortunio alla caviglia che sembrava doverla escludere dal match. Bene ha fatto coach Gaspari a elogiare nel dopo gara il lavoro dello staff sanitario che ha recuperato a tempo di record la forte palleggiatrice sarda. Innegabili i meriti di coach Gaspari e del suo staff che hanno preparato perfettamente la doppia semifinale con le fortissime turche.

Poco tempo per riposare perché domenica 24 marzo alle 17 saranno di scena al PalaMegabox ospiti dell’altro coach marchigiano Andrea Pistola e della sua Megabox Vallefoglia. Il match vale molto perché l’Allianz Milano è a caccia del 2’ posto mentre le biancoverdi devono garantirsi il pass per i playoff e non c’è prova d’appello essendo l’ultima giornata di regular season.