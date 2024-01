Pallavolo, per le marchigiane è tempo di Coppa

La Cucine Lube in campo in Romania per la Champions mentre la Banca Macerata ospita Palmi per i quarti di Coppa Italia. Domani sempre in casa la Cbf Balducci e la Smatsystem Fano che ha esonerato coach Tofoli

CIVITANOVA – Il positivo momento in campionato della Cucine Lube va cavalcato anche in Champions League. Alle 17 la squadra di Blengini sarà di scena in Romania a Galati contro la formazione locale per il 2° turno di ritorno della Pool E. I biancorossi sono già qualificati per i Quarti, ma vogliono i tre punti. Il match sarà anche l’occasione per coach Blengini per dare minutaggio a chi ha giocato meno e un po’ di turnover è fondamentale quando si hanno tanti incontri in fila come quello che vivono i biancorossi e pensando poi alla trasferta di domenica a Perugia contro la Sir Safety. Per questo coach Blengini chiede attenzione. «Anche se abbiamo già vinto matematicamente la Pool E – dice il tecnico piemontese dei cucinieri – gli ultimi due impegni del gruppo europeo saranno comunque decisivi per collocarci nella fase successiva tra le migliori prime in assoluto della competizione e scongiurare, almeno sulla carta, un abbinamento troppo scomodo nei Quarti. Sarà una gara da affrontare con grande attenzione e un buon approccio vista l’importanza dei punti in palio».

In serata poi al Banca Macerata Forum impegno di Coppa Italia per la capolista del girone Blu di serie A3. Infatti la capolista Banca Macerata gioca il match in partita unica contro la formazione calabrese di Palmi, quarta in classifica, cercando il pass per proseguire la corsa alla conquista del trofeo. Stesso obiettivo anche se da inseguire mercoledì 10 gennaio alle ore 20.30 in trasferta a San Giustino per la Smartsystem Fano. La squadra è reduce dalla vittoria in campionato in rimonta sul campo di Napoli dove ha risultato l’iniziale 2-0 imponendosi 3-2. Il match si annuncia come super combattuto tra le due formazioni che a braccetto a quota 27 inseguono nel girone Blu i biancorossi maceratesi. Il rendimento esterno deficitario però non ha soddisfatto la dirigenza biancorossa che nella serata di ieri ha sollevato coach Paolo Tofoli dall’incarico. Il tecnico fanese doc lascia la squadra della sua città seconda in classifica in serie A3 girone Blu e in corsa per conquistare la Coppa Italia.

Sempre mercoledì alle 20.30 per la Coppa Italia di serie A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata ospita la formazione del Città di Messina al Banca Macerata Forum, primo di due match interni consecutivi. Le siciliane di coach Fabio Bonafede ex tecnico della Megabox sono terze nel girone di A2 ma hanno gli stessi punti, 38, delle ragazze di Saja e il match sarà un gustoso antipasto dello scontro che si giocherà poi nella Poule Promozione. I detentori dell’abbonamento per le partite di campionato hanno l’ingresso gratuito al match che si annuncia combattuto.