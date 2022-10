Pallavolo, il punto sulle marchigiane di serie B maschile e femminile

Dopo due giornate di campionato in serie B maschile ci sono tre squadre a punteggio pieno e due ancora al palo. Benissimo la neopromossa Corridonia (B1F) mentre non decolla la Clementina

MACERATA – Due delle gare più attese della 2’ giornata di B maschile gir.E si sono concluse al tiebreak. La Paoloni Macerata si è imposta dopo quasi due ore di gioco contro la Sabini Castelferretti mentre la Nova Volley Loreto ha espugnato al 5’ set il campo di Castellana Grotte centrando la prima vittoria stagionale dell’era Giombini. Prosegue la corsa in vetta a punteggio pieno per La Nef Osimo che ha espugnato Montorio e per le pugliesi Molfetta, che ha imposto lo stop alla Bontempi Ancona ancora a zero, e Turi che ha battuto la Us ’79 Civitanova. Insieme alla squadra dorica anche la Lube è ancora al palo stoppata 3-0 sul campo di Volley Potentino.

Nel prossimo weekend a Collemarino si gioca il confronto tra i dorici e la Paoloni, match tra due squadre che l’anno scorso hanno centrato i playoff. Osimo ospita Potentino mentre la Us Civitanova attende gli abruzzesi di Montorio al Vomano. Brutto cliente nel posticipo di domenica alle 17 al Palaserenelli per la Nova Volley Loreto che ospita la Indeco Molfetta squadra tra le più attrezzate del girone. Derby pugliese tra Modugno e Castellana Grotte mentre Turi sale a San Giovanni in Marignano.

In B1 Femminile girone D le buone notizie sono poche. All’esordio la Pieralisi Jesi ha perso nettamente a Forlì 3-0 mentre con analogo punteggio ha trovato la prima vittoria piena la Corplast Corridonia a spese del Volley Modena. Preoccupa invece il caso della Clementina 2020 che è ferma ancora al palo dopo 2 incontri e che convive con problemi fisici e tecnico-tattici che coach Mucciolo dovrà risolvere alla svelta dopo la rivoluzione voluta in estate per recitare un ruolo da protagonista. Sabato alle 18 trasferta a Modena per la Clementina con l’obiettivo della riscossa. In contemporanea ad Imola la Corplast Corridonia cerca il primo successo esterno e la Pieralisi Jesi al Palatriccoli ospita le abruzzesi di Altino, squadra ambiziosa e intenzionata a tornare in A2 dopo la retrocessione della passata stagione.

In B2 Femminile gir. G, continua a giocare bene e a fare punti la neopromossa Polverigi capace di espugnare nettamente il campo di Lucrezia per 3-0. Nell’altro derby primo acuto anche se al tiebreak di Porto San Giorgio contro Monturano. Punto prezioso di Porto Potenza a Ozzano sempre sconfitta finora al tiebreak. Nulla da fare per Pagliare in casa contro l’ottima Prato ed ancora a zero punti con Castenaso. Nel weekend derby tra Porto Potenza e Porto San Giorgio. Monturano ospita Riccione. Polverigi all’esame della capolista Pistoia. Pagliare in trasferta a Rimini, Fano a Ozzano.