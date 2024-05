Pallavolo, comincia la corsa delle marchigiane nelle finali nazionali giovanili

CIVITANOVA – E’ un mese intenso e importante per il futuro della pallavolo italiana quello che va a cominciare, con le finali nazionali in tutte le categorie giovanili maschili e femminili.

Si comincia con i più grandi, quindi U19 Maschile e U18 Femminile in campo dal 14 maggio al 19 maggio per giungere ad assegnare lo scudetto.

Le Marche si presentano con ambizione di alta classifica e magari di podio in entrambe le categorie. In Under 19 maschile la Cucine Lube Volley campione regionale a spese della Volley Game è di scena in Umbria a San Giustino mentre le ragazze della Cbf Balducci Paoloni Macerata campioni regionali under 18 a spese della Pall. Collemarino scendono a Conversano (BA). I boys di Gianni Rosichini sono nel girone A con i campioni di Lombardia, Puglia e Calabria ed esordiranno martedì alle 10.30 contro i pari età della Tonno Callipo Vibo Valentia per una classicissima anche a livello senior. I giovani cucinieri si sono fatti le ossa in serie B e, pur retrocedendo, hanno dimostrato buona competitività. Le ragazze di coach Nicola Bacaloni giocano in contemporanea contro Argentario Volley Trento per poi sfidare la mattina dopo le venete di Us Torri.

Le finali under 17 maschili sempre con la Lube a rappresentare le Marche e la squadra praticamente identica tolti un paio di elementi e vincitrice del titolo a spese della Nova Volley giocherà a Lanciano (CH) dal 21 maggio mentre in under 16 femminile a Bormio (SO) ci va la Pall. Collemarino vincente sulla Cbf Balducci Paoloni nella finale regionale.

Dal 28 maggio tocca alla under 15 maschile a Schio (VE) con la Lube Volley autrice della tripletta in finale contro la Virtus Fano mentre le ragazze della under 14 Femminile a Cesena con la Lardini Filottrano a rappresentare le Marche dopo la vittoria su Appignano