Pallavolo, le marchigiane tra Coppe e Campionati

CIVITANOVA – Battaglia doveva essere e battaglia è stata per la Cucine Lube, ma l’epilogo non ha sorriso ai cucinieri che hanno conosciuto la prima sconfitta nella Pool C della Champions League maschile al tiebreak.

I ragazzi di Blengini chiudono da capolista con 15 punti all’attivo il girone ma la battuta d’arresto contro i campioni d’Europa potrebbe relegare la Lube al ruolo di quinta testa di serie alle urne dei Quarti di Finale con lo spauracchio di un sorteggio scomodo. La definizione del ranking sarà chiara solo quando si completerà il quadro delle Pool e, venerdì 18 febbraio, alle ore 13, la formazione cuciniera conoscerà il nome della rivale nei Quarti, mentre domenica alle ore 18 ospiterà la Top Volley Cisterna all’Eurosuole Forum per la 9ª di ritorno della SuperLega Credem Banca.

Sconfitta al tiebreak, però lontano da Macerata, per la Med Store Tunit battuta 3-2 a Belluno nel recupero della 2’ giornata di ritorno di A3 maschile. In classifica gli uomini di Di Pinto agganciano Pineto a 44 punti in 2’ posizione, due meno della capolista Videx Grottazzolina che, invece, si gode una grande impresa in semifinale di Coppa Italia di serie A3 maschile. I ragazzi di Ortenzi sotto 0-2 hanno annullato un paio di match point alla Maury’s Tuscania ribaltando il match e guadagnandosi il pass per la finale di Bologna. Monumentale Breuning autore di 44 punti personali capace di trascinare la Videx al trionfo nonostante il tifo incessante e fantastico del pubblico di Montefiascone. Decisivo un video-check richiesto sul 26-25 che ha dato ragione ai marchigiani.

A sfidare la Videx in finale sarà la Tinet Prata di Pordenone anch’essa vincitrice al tiebreak in trasferta sul campo di Lecce. Saranno quindi le due squadre del Girone Bianco a contendersi la prima edizione della Del Monte® Coppa Italia A3, nella suggestiva location dell’Unipol Arena di Bologna domenica 6 marzo alle 14.30.

La Cbf Balducci Macerata in A2 femminile gir. A ha osservato i recuperi guardando Brescia consolidare il 1’ posto battendo 3-0 la Futura Busto A. nel recupero della 2’ giornata di ritorno ma anche la Omag San Giovanni in M. vincere ad Aragona 3-0 nel recupero della 3’ di ritorno. Le romagnole scavalcano di un punto al secondo posto le arancionere maceratesi salendo a quota 35 ma con una partita in più e con lo scontro diretto a San Giovanni in programma mercoledì 23 febbraio. La Seap Aragona attesa domenica a Macerata è scesa in campo senza il 1’ allenatore perché coach Micoli ha risolto il contratto accasandosi in A1 a Bergamo e, coach Giangrossi che farà il percorso inverso, arriverà ad Aragona solo oggi e sarà in panchina domenica a Macerata per il suo personale esordio.