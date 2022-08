Pallavolo, marchigiane protagoniste in B femminile

La 3’ e la 4’ serie femminile cominciano l’8 ottobre. Clementina ad una nuova ripartenza, Corridonia torna in B1, Pieralisi per confermarsi. In B2 tanti derby con 6 marchigiane coinvolte e la neopromossa Polverigi

JESI – Pronti i calendari di gioco per la B1 e B2 Femminile. Le Marche sono presenti con 9 squadre complessivamente.

In B1 femminile gir. D sono sempre 3 le contendenti con la Corplast Corridonia, piazza storica, che torna in 3’ serie a fare compagnia a Jesi e Clementina dopo la retrocessione della Volley Angels. La squadra di coach Luciano Messi, dopo la promozione al termine di una cavalcata esaltante in B2, riparte dal gruppo vincente e si prepara a sfidare la Pieralisi Jesi e la rinnovata Battistelli Termoforgia Castelbellino Moie al cambio in panchina dopo la fine dell’era Secchi.

Le possibilità di ambire al salto sono poche, 5 su 64 le opportunità per volare in A2 sempre tramite play-off lunghi e logoranti e tra le super favorite c’è Altino, retrocessa dalla A2 che è proprio nel girone delle marchigiane. Alla 4’ giornata ci sarà il primo derby tra Corplast e Pieralisi mentre il 10 dicembre si giocherà il derby di andata della Vallesina. All’esordio la Clementina è in trasferta ospite del Volley Team Bologna. La Corplast Corridonia è in trasferta a Ravenna. Riposa all’esordio la Pieralisi.

In B2 femminile sarà la solita battaglia che vede partecipare tutte le marchigiane compresa anche una rappresentante della provincia di Pesaro-Urbino che manca invece sia in B maschile che in B1 femminile ed è l’Apav Calcinelli Lucrezia. Le fanesi saranno all’esordio in trasferta a Porto Potenza, Pagliare in trasferta a Ravenna, l’ambiziosa Volley Angels in trasferta a Rimini mentre la neopromossa Polverigi di coach Giampieri esordirà in casa contro Riccione. La novità Monte Urano che ha scambiato i diritti con Grottazzolina ospita le emiliane di Ozzano.