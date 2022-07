Pallavolo, le marchigiane di A3 maschile insieme nel Girone Bianco

FANO – Anche quest’anno le formazioni marchigiane nel campionato di serie A3 maschile saranno avversarie fin dall’inizio del campionato. Saranno 28 le squadre al via, divise in due gironi e la data di inizio della Regular Season è stata fissata per il week-end del 2 ottobre.

A seguito della promozione della Videx Grottazzolina in serie A2 sono rimaste la Vigilar Fano e la Med Store Tunit in questa categoria a tenere alta la bandiera del volley marchigiano.

Rispetto alla scorsa stagione ci saranno alcune novità tra le squadre partecipanti al Girone Bianco. ErmGroup San Giustino, Stadium Pallavolo Mirandola, TMB Monselice e WiMORE Parma si aggiungono alle confermate Med Store Tunit Macerata, ABBA Pineto, Da Rold Logistics Belluno, Geetit Bologna (al posto della Sa.Ma. Portomaggiore), Gamma Chimica Brugherio, Vigilar Fano, Volley 2001 Garlasco, Sol Lucernari Montecchio Maggiore, Volley Team San Donà di Piave e Monge-Gerbaudo Savigliano (al posto del Volley Parella Torino).

Il mercato ha portato parecchie novità nei roster e qualcuno è ancora al lavoro.

Fano è ripartita da coach Castellano subentrato a stagione in corso e ha aggiunto nelle ultime ore il libero Raffa, il centrale Hohxa e confermato Galdenzi mentre Macerata ha scelto un tecnico blasonato come Flavio Gulinelli affiancandogli uno staff consolidato.

San Donà di Piave e Pineto si annunciano come tra le più competitive ma le marchigiane ci sono e comunque la stagione è lunghissima e i verdetti saranno nei playoff.