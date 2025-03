Pallavolo, la Cucine Lube si riscatta

Riscatto per la Cucine Lube. La Cbf Balducci non si ferma. In A2M Macerata è salva. In A3M Ancona parte bene nei playout

CIVITANOVA – Pronto riscatto per la Cucine Lube che vendica la sconfitta in gara1 dei Quarti playoff riequilibrando la serie contro l’Allianz Milano. All’Allianz Cloud la squadra di Medei domina in tutti i fondamentali meritando il successo. Domenica 23.3 poi ci sarà gara 3 nelle Marche.

Grande festa del volley alla Vitrifrigo Arena di Pesaro ma la Megabox Vallefoglia cede il passo alla Numia Vero Volley di Egonu, Sylla, Orro. Danesi. Oltre 4500 presenti hanno provato a spingere la squadra di Pistola all’impresa che quasi era avvenuta. Fatale il dodicesimo tiebreak stagionale con un bilancio negativo di 3 vinti e 9 persi. La stagione non è finita perché ci saranno i playoff per la conquista di un posto di Challenge Cup. La Numia forse stanca per l’impegno infrasettimanale di Cev Champions League ha offerto comunque 2 ore di grande volley. Applausi per tutti a fine gara con 22 società del territorio presenti per vivere una giornata da ricordare. In semifinale Egonu e compagne se la vedranno con Scandicci.

La Cbf Balducci Macerata prosegue il momento d’oro vincendo a Lecce per 3-0 sul campo della Narconon Melendugno, vittoria n.12 tra regular season e Pool Promozione. Partita autoritaria delle arancionere che domenica alle 17 saranno ancora in trasferta sul campo Altafratte Padova. La squadra di Lionetti insegue sempre a 5 punti la capolista Omag San Giovanni in M. finora autrice di un clamoroso percorso netto e sempre più vicine alla promozione diretta in A1

In A2 Maschile la Banca Macerata taglia il traguardo della salvezza. I biancorossi di coach Castellano vanno avanti 2-0 al Fontescodella contro la Consar Ravenna che poi vince al tiebreak. A retrocedere è Reggio Emilia. Sconfitta ininfluente per la Smartsystem Fano. La regular season la vince Prata di Pordenone a pari punti con Brescia. Fano è nona a 31 punti, macerata unicesima a 29 punti.

In A3 Maschile la The Begin Ancona inizia bene i playout per rincorrere la salvezza superando Brugherio ma la strada alla permanenza della categoria sarà lunga e complicata.