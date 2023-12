Pallavolo, la serie B maschile e femminile alla sosta

Va in archivio il 2023 con la Sabini in vetta grazie al nono successo di fila. Ancona e Osimo inseguono la fuggitiva. In B1 Femminile la Pieralisi è terza, la Clementina è quinta. Si riparte il 13-14 gennaio

ANCONA – La vetta del girone E di serie B maschile cambia di nuovo padrone ma continua a parlare marchigiano con la Sabini Castelferretti (26) che, battendo la Nova Volley Loreto (20), si è messa in testa al gruppo allungando a 9 la striscia di successi. Quindi insegue la Begin Ancona (25) e la La Nef Osimo. Seguono Ferrara (21), la Nova Volley Loreto (20) e la Paoloni (17). Il campo principale era il Palaliuti di Castelferretti dove la Sabini ospitava la Nova Volley Loreto (3-1) nella sfida tra le due squadre più in forma del momento. I loretani con un solo centrale di ruolo a disposizione e l’esordiente Zazzarini, classe 2006, adattato nel ruolo, ha fatto comunque bella figura recriminando anche per alcune scelte arbitrali. Punti pesanti per Potentino a Ravenna (1-3) mentre San Severino resta a secco a San Marino (3-0) Bel successo esterno al tiebreak per la Paoloni a Ferrara. Trasferta anche per la capolista Begin in casa del Rubicone e sconfitta a sorpresa per 3-2 a confermare che la pausa per i dorici arriva al momento giusto mentre nell’unico derby della giornata all’Eurosuole Forum la Lube non ha potuto nulla contro Osimo. Ora la lunga pausa: si torna in campo il 13-14 gennaio

In B1 Femminile girone D la Pieralisi Jesi ha osservato il turno di riposo mentre la Clementina di coach Paniconi ha fatto bottino pieno nella trasferta di Montespertoli. In vetta sconfitta netta a sorpresa di Figline Valdarno a Trevi. Ne ha approfittato Cesena per agganciarla in vetta a quota 25. In 3’ posizione resiste la Pieralisi Jesi a quota 21 insieme a Casal De’ Pazzi, mentre la Clementina a quota 15 è risalita fino al 5’ posto.

In B2 Femminile girone F ultimo impegno del 2023 per le marchigiane ma il bottino è magro. Sconfitta per Torresi al tiebreak contro Montesilvano. Ancor peggio è andata alla Lardini che al Palagalizia di Filottrano ha perso 3-1 contro Massa Lombarda. Vittoria al tiebreak a Ravenna sponda Teodora per la CarloForti Porto San Giorgio e per la Battistelli Pesaro a Pescara anche se le pesaresi hanno esonerato a sorpresa il tecnico Mattioni nei giorni precedenti il match per motivi evidentemente che non possono riguardare i risultati. Sconfitta 3-1 per Collemarino in casa del Mosaico Ravenna.