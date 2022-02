La decisione della Fipav di stoppare tutti i campionati compresi quelli di serie B, non è stato così invece nel basket, riporta le formazioni in campo nel weekend. Situazione fluida in classifica

ANCONA – Qualche recupero come antipasto nel corso della settimana ma, il piatto forte è tutto nel weekend nel quale torneranno in campo tutte le formazioni di B Maschile, B1 e B2 Femminile.

In serie B maschile, grazie al successo per 3-0 nel recupero della 11’ giornata contro la Iseini Alba Adriatica, la Montesi Pesaro si è issata in testa al girone G a quota 25 superando la Paoloni Macerata ferma a 24.

I pesaresi domenica alle 17 al Palaserenelli di Loreto, per la 16’ giornata se la vedranno con la Nova Volley (13) di coach Ippoliti che cerca punti pesanti in ottica salvezza e giocheranno sapendo il risultato dei rivali di Macerata impegnati sabato alle 21 sul campo di San Giovanni in Marignano. La terza del lotto, la Bontempi Ancona, a quota 21 sarà in trasferta ad Osimo che è quarta a 19. Volley Potentino (12) – Sabini Castelferretti (13) è scontro interessantissimo e incerto per la lotto salvezza. Civitanova (17) che ospita Bellaria (3) e Alba Adriatica (3) – San Marino (14) completano il quadro.

Le giornate 12-13-14-15 febbraio saranno disputate nel mese di aprile

In B1 femminile scendono in campo sabato alle 18 sia la Battistelli Termoforgia (15) in casa contro la ToscanaGarden Nottolini (21) seconda a 4 punti dalla vetta, che la Pieralisi Jesi (15) che ospita la 3M Perugia capolista (25). Le due marchigiane hanno 5 punti di vantaggio sulla zona rossa ma il margine non è rassicurante. Trasferta invece per la Energia 4.0 De Mitri Volley Angels ultima con 3 punti a Chieti alle 17 che invece di punti ne ha 7. Per le ragazze di Capriotti potrebbe già essere l’ultima chiamata.

In B2 Femminile girone H Collemarino che divide l’ultimo posto a 4 punti con Cattolica riparte ospitando la Teodora Sett. Giov. Che è seconda a quota 20, Sabato alle 17.30. Riposa invece l’Apav Bcc Fano che è quarta con 16 punti

Nel gir. L il Centrodiesel Pagliare a quota ospita Montesilvano a 10 punti in uno scontro molto importante, forse già decisivo per la salvezza sabato alle 19. Corridonia seconda con 22 punti attende Bisceglie alle 21 ultima con 4 punti. Porto Potenza che è a quota 13 a centro gruppo gioca a Teramo domenica alle 17.30 in casa della capolista imbattuta