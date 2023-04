Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata pensa già al futuro

Archiviata la retrocessione, per la prossima A2 si riparte da capitan Fiesoli e arriva anche la centrale Mazzon. Per la panchina il nome è Saja

MACERATA – Dopo la conferma della schiacciatrice e capitana Alessia Fiesoli il primo nuovo arrivo in casa Cbf Balducci HR, il club arancionero comunica di aver ingaggiato per la stagione 2023/24, con un’opzione di rinnovo anche per il 2024/25, la centrale Alessia Mazzon, classe 1998 per 184 cm di altezza.

La giocatrice veneta ha deciso di sposare il progetto della società maceratese tornando in Italia dopo l’ultima stagione vissuta all’estero, nel massimo campionato francese con la maglia del Saint-Raphaël.

Il colpo di mercato messo a segno dalla Cbf Balducci HR garantirà grinta ed entusiasmo ma anche esperienza alla futura formazione arancionera, visto che Alessia Mazzon può vantare in carriera già quattro stagioni in Serie A2 con le maglie di Trento, San Giovanni in Marignano e Mondovì, oltre all’avventura appena conclusa in Francia. Curiosità: la nuova centrale arancionera seguirà a Macerata le orme della sorella gemella Giorgia, anche lei giocatrice nel ruolo di opposta, che ha vestito la maglia dell’HR Volley nella stagione 2019/20.

«Sono davvero felice di aver ricevuto questa chiamata da Macerata – dice Alessia Mazzon dopo la firma del contratto che la lega alla CBF Balducci HR – la società è molto conosciuta e stimata in tutta Italia, il progetto è molto ambizioso ed era proprio quello che cercavo, dopo la stagione passata al Saint-Raphaël mi sento molto cresciuta e pronta per rimettermi in gioco in Italia con la solita grinta ed energia. In Francia ho incontrato tante persone speciali che porto dentro il cuore, che mi hanno aiutata e fatta crescere, un’esperienza che non dimenticherò mai e, magari in futuro, potrei pensare di nuovo di spostarmi all’estero. A riportarmi in Italia è stato proprio il progetto di Macerata, mi ha creato da subito un grande entusiasmo e ho deciso di tornare senza pensarci due volte. Ho tanta voglia di giocare ogni singola partita con la grinta e la determinazione giuste, non vedo l’ora di iniziare con la squadra e con una società di cui tutti mi hanno sempre parlato benissimo, ho anche l’esempio di mia sorella che mi ha sempre riferito della grande serietà e disponibilità della CBF Balducci HR. Sarà entusiasmante ritornare a giocare con persone che già conosco e spero di trovare una squadra unita ma soprattutto agguerrita».

Prossima alla conferma anche la schiacciatrice Giorgia Quarchioni, unica marchigiana del roster di serie A1 nel quale ha trovato pochissimo spazio. In A2 dove ha molte stagioni alle spalle potrebbe sicuramente avere un minutaggio molto maggiore.

Per la panchina il nome praticamente sicuro è sempre quello di Stefano Saja ancora in corsa nei playoff di A2 con la Delta Trentino. Con lui arriverebbe anche la palleggiatrice Asia Bonelli. Già ai saluti Dijkema, Ricci, Albrecht, Chaussee e Malik. In partenza anche Cosi destinata a trasferirsi a Pinerolo rimanendo in A1. Via anche i liberi Fiori e Napodano così come Molinaro e Poli.