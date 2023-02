Contratto triennale per il capitano Luciano De Cecco. Dopo il ringiovanimento della scorsa estate, la società riparte dall’esperto palleggiatore argentino. «Sono molto felice di andare avanti in biancorosso»

CIVITANOVA – Rinnovamento ma non completamente. La Cucine Lube ha intrapreso già dalla scorsa estate un nuovo corso con gli addii di Simon, Lucarelli e Juantorena a vantaggio di giovani di belle speranze e di sicuro talento ma evidentemente da plasmare per far sbocciare come campioni.

Nelle scorse settimane alcuni addetti ai lavori avevano messo in dubbio la permanenza di Luciano De Cecco a Civitanova stante il contratto in scadenza non ancora rinnovato. Il DG Cormio aveva subito dato rassicurazioni e, a distanza di poche settimane, è arrivata la firma sul contratto addirittura triennale che blinda il capitano e consegna ai tifosi il punto di riferimento tecnico su cui veder fiorire la Cucine Lube del futuro.

In mezzo a tante novità tecniche, avere uno dei 3 palleggiatori più forti al mondo nelle proprie file placa anche i detrattori di un club che ha vinto come nessuno negli ultimi anni e che non ha mai avuto paura di rinnovarsi.

Alla terza stagione da regista dei cucinieri, forte dei due Scudetti e della Coppa Italia vinti in biancorosso, titoli che arricchiscono una bacheca fatta di imprese con la sua Nazionale argentina e con le squadre di Club, l’atleta argentino con passaporto italiano condivide la mentalità Lube ed è più motivato che mai.

Per lo stesso De Cecco: «Sono parte di un progetto accattivante in una bella società che, oltre a inseguire i successi, sostiene valori a me cari come crescita e appartenenza. Sono molto felice di andare avanti in biancorosso. Ho l’esigenza di giocare per la squadra, il mio ruolo è quello di aiutare i compagni, giovani o veterani, a realizzarsi. Fare parte di questo collettivo è importante e stimolante. Ci tengo a dare il mio contributo. L’importante è fissare degli obiettivi chiari, restare con i piedi per terra e lavorare sodo con grande autocritica all’insegna di progressi mirati. Sono gratificato anche perché non avrei pensato di essere parte di un progetto così bello alla mia età».

Per il vice presidente Albino Massaccesi: «La società lancia un segnale importante blindando un giocatore chiave, anche per il suo ruolo. Un team si costruisce punti di riferimento precisi. De Cecco ha contribuito con le sue mani e la sua esperienza ai nostri successi più recenti. Da Luciano passano tutte le manovre di gioco. Dal punto di vista tecnico ha confermato nei primi tre anni con noi di avere le qualità per mettere nelle migliori condizioni possibili i compagni».

Coach Blengini ha il riferimento tecnico di cui aveva bisogno: «Ci siamo garantiti per altri tre anni un atleta che, per caratteristiche tecniche e di personalità, sarà il tassello fondamentale per accelerare la costruzione di una squadra vincente, anche se ringiovanita. Quella di Luciano è una scelta fatta da un top player e noi cerchiamo valori che condividano gli obiettivi e i valori del Club. Nella fase di cambio palla il suo lavoro è cruciale. Ha dimostrato impegno e pazienza. Luciano è un atleta propositivo e speciale, come ce ne sono pochi. Un giocatore di cui parlerò volentieri ai miei nipotini».