Pallavolo, rivoluzionato il calendario della Cucine Lube Civitanova

La squadra di Blengini dopo il successo contro Modena in campo già giovedì contro la Itas Trento di Michieletto. Domenica trasferta a Monza poi match in casa con Perugia prima della Supercoppa

CIVITANOVA – Dopo il rigenerante successo contro Modena, la Cucine Lube ha dovuto rivedere i propri piani anche di recupero fisico dovendosi preparare a giocare l’anticipo della 5ª giornata di andata alla BLM Group di Trento giovedì ore 20.30 con diretta Rai Sport, in casa all’Itas.

Il confronto contro Michieletto e compagni era inizialmente in programma alla vigilia della Supercoppa e poi spostato vista la concomitanza con il trofeo tricolore.

La SuperCoppa si giocherà a Cagliari con semifinale lunedì 31.10 alle ore 17.30 ancora contro Modena. In quell’occasione la squadra sarà senza il supporto del tifo organizzato. L’altra semifinale sarà tra Trento e Perugia. Proprio a Cagliari si è tenuta la conferenza di presentazione della Final Four Del Monte® Supercoppa 2022, in programma lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre.

La Cucine Lube giocherà due giovedì consecutivamente e, infatti sarà in campo anche giovedì 27 ottobre sempre alle ore 20.30 contro la Sir Safety Susa Perugia, come anticipo per l’11esima giornata di Regular Season, inizialmente in programma domenica 11 dicembre 2022. La modifica è legata alla partecipazione dei perugini al Mondiale per Club. Il match contro la Sir Safety sarà un ottimo test di preparazione in vista della 2 giorni di SuperCoppa.

Il trittico Trento-Monza-Perugia misurerà il livello di crescita di un gruppo che ha dato segnali confortanti contro Modena, con il rientro di Yant e il ritorno di Zaytzev nel suo ruolo di opposto.

Il cubano è sembrato in buona condizione e lo Zar a suo agio grazie anche ad una prestazione eccellente sia sotto l’aspetto tecnico che tattico del Mvp De Cecco.

L’anticipo della data della partita con designazione di giovedì ha raccolto l’indignazione della società cuciniera per i tempi strani che limita la prevendita di uno dei match maggiormente atteso dal pubblico dell’Eurosuole Forum e dunque capace di garantire un buon introito al botteghino, ossigeno per le casse societarie.