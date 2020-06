Pallavolo Macerata, il Med Store sarà main sponsor della stagione

MACERATA- Sarà il Med Store Macerata il main sponsor per la stagione sportiva 2020-2021 della Pallavolo Macerata in Serie A3. L’accordo è stato messo a segno parallelamente a quello riguardante la denominazione del Palasport di Fontescodella che ora diventerà il Banca Macerata Forum. Tutta la soddisfazione della società biancorossa è tangibile dalle parole del general manager Francesco Gabrielli.

«Ci siamo chiesti più volte come continuare viste le difficoltà e abbiamo deciso di premiare l’impegno di tutte le persone che hanno sposato questo progetto. Grazie a loro continuiamo a sognare. Abbiamo fatto qualcosa di importante per Macerata e posso dire che oggi questa è la società sportiva più importante della città. Portiamo il nome di Macerata in tutta Italia e siamo orgogliosi di aver rilanciato il progetto insieme a tutti i nostri partner».

Un amore a prima vista, come lo descrive il ceo di Med Store Stefano Parcaroli: «Ci siamo trovati molto bene con la Pallavolo Macerata. È una realtà positiva, promuove valori sani e siamo rimasti affascinati dalla passione e l’impegno che ci mettono tutti. Il nostro motto è sempre stato “Be the One”, per l’attenzione che vogliamo sempre riservare alle persone. La nostra volontà è quella raccontare questa realtà e di farlo insieme».

La chiosa finale è quella del sindaco maceratese Romano Carancini: «Mi unisco ai complimenti per il lavoro svolto con i giovani. Spiace per il finale di stagione invece, sono sicuro che avremmo fatto bene ma ora si riparte. Si respira aria di speranza, c’è tanta voglia di ritrovare i grandi palcoscenici del volley, che rappresentano una tradizione per Macerata. Lo dimostra anche l’impegno del sistema imprenditoriale, interessato a far crescere il territorio, così come l’amministrazione, che posso dire ha fatto la sua parte mettendo a disposizione risorse e investimenti. Dopo tanto impegno e il rammarico per lo scorso campionato, speriamo quest’anno arrivi una meritata gioia».