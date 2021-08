Pallavolo, Macerata in lutto per la morte di Piero Gentile

Ancora un lutto per la Pallavolo Macerata che, dopo aver pianto la prematura scomparsa di Claudio Valenti lo scorso gennaio e Paolo Mercuri un mese fa, saluta uno dei suoi storici fondatori

MACERATA – In questi giorni se n’è andato un pezzo di storia della società biancorossa con la scomparsa di Piero Gentile.

Nell’ambiente del volley maceratese il suo nome era associato alla storia stessa della pallavolo cittadina essendo stato uno dei fondatori della Pallavolo Macerata e il primo allenatore delle squadre che si formarono nel 1984; ragazzi e ragazze si avvicinarono al volley grazie all’impegno e alla passione di Piero. Ha aiutato la società a muovere i primi passi, favorendo quella che sarebbe diventata una storia sportiva lunga quasi 40 anni.

Nel ricordo di uno dei propri fondatori, la Pallavolo Macerata saluta Piero Gentile e prosegue in un percorso partito da lontano, da quelle prime squadre del 1984, che ha riportare la città sul grande palcoscenico del volley nazionale.

Per la pallavolo cittadina si tratta del terzo lutto in un 2021 davvero terribile.

Prima la morte di Claudio Valenti, papà di Marco, 54 anni, morto in seguito a una malattia lo scorso 19 gennaio poi un incidente mortale a Morrovalle, ha portato via lo scorso 10 luglio Paolo Mercuri 44enne di Macerata, padre di due figli, ex giocatore e da anni nello staff della società