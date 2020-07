Pallavolo Macerata, il centrale Sanfilippo è il regale per Di Pinto

Il centrale siciliano classe 2000 è l'ultimo rinforzo in ordine cronologico per coach Adriano di Pinto. Nel passato di Sanfilippo importanti esperienze a Civitanova e Catania tra Serie A e Serie B

MACERATA- Continua la campagna rafforzamento della Med Store Pallavolo Macerata in vista del prossimo campionato di Serie A3 2020-2021. L’ultimo regalo, in ordine di tempo, per coach Adriano di Pinto è il centrale Gabriele Sanfilippo.

Classe 2000, 200cm di altezza, il giocatore catanese è uno dei migliori nel suo ruolo e garantisce piena affidabilità sia per il presente che per il futuro. Nella scorsa stagione ha esordito con la Goldenplast Civitanova dove ha fatto vedere tutto il suo potenziale costruito in Sicilia prima con il Bronte (Serie C) e poi con il Catania Gupe (Serie B).

Si tratta di un profilo graditissimo al coach, soprattutto in una stagione che si preannuncia intensa e molto lunga. In città si continua a respirare un’aria di grande ottimismo, dettata sia dall’arrivo di Med Store come main partner sia dall’allestimento di una rosa destinata a far bene sin da subito.