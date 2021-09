Pallavolo, Macerata fa già la Cbf Balducci

MACERATA – Ottime indicazioni per la CBF Balducci Macerata che, contro le pari categoria abruzzesi di Altino neopromosse, ha vinto nettamente il test per 4-1. Per la squadra di Paniconi si è trattato solo del secondo allenamento congiunto del suo pre-campionato, il primo tra le mura amiche. Venerdì si replica con un’altra new entry della serie A2 come la formazione laziale di Sant’Elia

I primi tre set che hanno evidenziato una superiorità netta delle padrone di casa fin dalle prime battute, si sono chiusi con punteggi molto chiari: 25-16, 25-15, 25-19.

Nel 4’ set c’è più partita ma le arancionere a metà set hanno messo la freccia mandando in porto il parziale per 25-19. Nell’ultimo set giocato sulla distanza del tie break le ospiti conquistano il 10-15 che chiude l’allenamento congiunto.

Come aveva anticipato, coach Luca Paniconi ha dato equo spazio a tutte le atlete del suo roster, vogliose di mettersi in mostra e dimostrare di poter avere un ruolo da protagonista nell’ambiziosa Cbf Balducci. «Abbiamo avuto indicazioni positive – ha detto il tecnico nel dopogara – a cominciare dall’intesa palleggiatore-attaccanti e questo è un aspetto sul quale avevamo puntato in questi giorni. Già contro Altino abbiamo visto dei miglioramenti e ciò vuol dire che, andando avanti, si può fare ancora meglio. Ho visto un buon approccio da parte di tutte, e questo è fondamentale per lavorare bene. Quindi direi che è stato un buon allenamento»

Ecco il tabellino:

CBF Balducci HR Macerata – Tenaglia Altino Volley 4-1

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 12, Cosi 6, Michieletto 13, Gasparroni 3, Ghezzi 12, Ricci 1, Stroppa 11, Peretti 3, Pizzolato ne, Fiesoli 7, Malik 10. All. Paniconi.

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Di Arcangelo, Meniconi ne, Angelini 10, Spicocchi 10, Ollino 7, Zingoni 2, Costantini 8, Mastrilli (L), Natalizia (L), Kavalenka 9, Comotti 1, Olleia, Saveriano, Lestini 14. All. Damico.

PARZIALI: 25-16 (21′), 25-15 (21′), 25-19 (22′), 25-19 (21′), 10-15 (12′)

NOTE: CBF Balducci 11 errori in battuta, 4 aces, 10 muri vincenti, 49% ricezione positiva (37% perfetta), 41% in attacco; Tenaglia 13 errori in battuta, 2 aces, 11 muri vincenti, 49% ricezione positiva (23% perfetta), 35% in attacco.

Nel pre partita c’è stata la graditissima visita di Francesco Recine, neo campione d’Europa, che ha lasciato al Banca Macerata Forum una maglia autografata, per salutare la città che lo ha visto crescere e da cui per lui tutto è iniziato.