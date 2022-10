Pallavolo, la Cucine Lube cade di fronte alla corazzata Perugia

Nell’anticipo dell’undicesima giornata di Superlega gli umbri passano (1-3) a Civitanova, 2’ stop in 5 giorni. In campo anche la Cbf Balducci al primo successo in A1 e la Megabox Vallefoglia battuta da Scandicci

CIVITANOVA – Una partenza sprint non è bastata alla Cucine Lube per muovere la classifica contro la Sir Saferty Susa Perugia, capolista imbattuta. All’Eurosuole Forum scattano meglio i cucinieri trascinati da Gabi Garcia anche come reazione alla brutta serata di Monza di domenica scorsa ma poi non riescono a resistere al ritorno di Perugia che alla fine ha vinto con merito 25-20, 25-27, 18-25, 19-25 salendo in classifica a quota 15 mentre la Cucine Lube resta a 9 punti.

La sorpresa è nel sestetto scelto da coach Blengini. Fuori Anzani, Yant e Zaytzev per Diamantini, Nikolov e Gabi Garcia. Tra le chiavi del match in casa umbra, l’innesto nel 2’ set del cubano Herrera Jaime (14 punti con il 67%, di cui 3 ace e 1 muro) al posto di uno spento ex Rychlicki e il cambio di marcia imposto dal top scorer Semeniuk (18 punti col 52%, 3 ace e 3 muri), nominato MVP.

Il calendario impone di guardare al prossimo appuntamento tricolore, la due giorni di Supercoppa, in programma lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre al PalaPirastu di Cagliari con la Lube che in semifinale incontrerà Modena in serie anche più negativa dei cucinieri venendo da 3 sconfitte consecutive.

Per il centrale Diamantini, unico marchigiano in squadra «a risposta c’è stata – ha detto – non abbiamo mollato come invece era capitato in Brianza. Finalmente abbiamo anche trovato un buon approccio, a differenza delle altre gare. Peccato per il secondo set perché eravamo riusciti a rimontare lo svantaggio, anche con un pizzico di fortuna in difesa. In seguito, però, la Sir Safety è salita con la battuta e ci ha messo parecchio in difficoltà, soprattutto nel terzo parziale».

In settimana si è giocata anche la 2’ giornata di A1 femminile con le due marchigiane in campo. La Cbf Balducci anch’essa in casa contro Perugia, all’esordio in massima serie tra le mura amiche si è imposta 3-1 centrando i primi storici punti della sua storia nella massima categoria.

Nulla da fare invece per la Megabox Vallefoglia battuta a Scandicci per 3-0 e nel weekend si gioca ancora. La Cbf dopo la sconfitta di Novara torna in Piemonte, stavolta a Chieri contro la lanciatissima Reale Mutua Fenera mentre la Megabox ospita ad Urbino le campionesse d’Italia di Conegliano che, pur avendo perso Egonu e Sylla restano una formazione stellare e ancora una volta la squadra da battere. Nel weekend tornano in campo anche le formazioni di A2 e di A3 maschile.