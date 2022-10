Pallavolo, la Cbf Balducci sogna il pronto riscatto

Sconfitta all’esordio la squadra di Paniconi ha l’immediata occasione per muovere la classifica con il turno infrasettimanale. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia è in trasferta

MACERATA – La Cbf Balducci in casa contro Perugia, la Megabox a Firenze contro Scandicci. Ecco gli impegni che attendono mercoledì alle 20.30 le due formazioni marchigiane impegnate in serie A1 femminile che gioca la sua 2′ giornata.

Sconfitta all’esordio a Novara la Cbf Balducci ha messo nel mirino la Bartoccini Perugia per bagnare felicemente il primo turno casalingo della sua stagione cosa avvenuta per la Megabox Vallefoglia in casa contro Cuneo al tiebreak.

La squadra di Mafrici ha schierato la serba Aleksic nel gruppo campione del mondo praticamente appena scesa dall’aereo mentre la palleggiatrice Hancock è arrivata nelle Marche ma non è stata ancora tesserata ed è praticamente certo che con Scandici non ci sarà. La vicenda dell’americana è avvolta da un certo mistero. Tagliata dalla nazionale Usa alla vigilia dei Mondiali essendole preferite altre palleggiatrici, la società, dopo averne annunciato l’ingaggio, aveva paventato l’arrivo in tempo per l’inizio del campionato e invece, con una nota ufficiale ha comunicato in queste ore che «Micha Hancock è arrivata a Vallefoglia: difficile prevedere se sarà tesserata in tempo, ancora più complesso pensare che possa essere in campo nella trasferta a Firenze, sul campo della Savino Del Bene Scandicci».

Il team di Paniconi senza Lipska infortunata, ha poche opportunità di provare a cambiare qualcosa dalla panchina e il match del Banca Macerata Forum è già importante perché di fronte ha un avversario come la Bartoccini Perugia che deve necessariamente essere alla portata di Fiesoli e compagne per ambire legittimamente alla permanenza nella categoria. Per ottenere i primi punti in A1 la squadra si affiderà alla spinta del pubblico di casa che ha risposto non troppo entusiasticamente alla campagna abbonamenti ma che al botteghino potrebbe offrire quel contributo di calore oltre che economico fondamentale per spingere la squadra a percorrere fino in fondo la strada del sogno di essere protagonisti nella categoria.

In Superlega maschile giovedì alle 20.30 all’Eurosuole Forum toccherà invece alla Cucine Lube contro la lanciatissima Perugia mentre A2 e A3 maschile giocheranno nel weekend.