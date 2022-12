Pallavolo, la Cbf Balducci rinforza ancora la squadra

Presa la schiacciatrice statunitense Chaussee, classe 2000, messasi in luce nel campionato NCAA. Arriverà in Italia nei prossimi giorni e sarà a disposizione per la partita del 7 gennaio. Attesa anche una centrale

MACERATA – La Cbf Balducci HR Macerata vuole fortemente la salvezza e, parallelamente al lavoro che coach Paniconi sta facendo con le ragazze già a disposizione, lavora anche la società per reperire sul mercato quei rinforzi indispensabili a dare ulteriori possibilità alla società di rimanere in massima serie. In questa ottica si inserisce l’ingaggio della schiacciatrice statunitense Claire Chaussee, classe 2000.

L’arrivo di Chaussee supplisce all’indisponibilità di Lipska che non ha mai potuto essere schierata e che ha costretto finora lo staff tecnico arancionero a lavorare con tre schiacciatrici. La giocatrice è attesa in Italia per la prossima settimana e potrà essere in campo nella prima giornata di ritorno contro la Igor Novara sabato 7 gennaio alle ore 20.30. Il club arancio-nero crede nella capacità di questa atleta avendo aggiunto un’opzione anche per la prossima stagione. Protagonista assoluta della NCAA, campionato dei college americani concluso sabato scorso con la maglia dei Louisville Cardinals, ha appena disputato la Final Four per il titolo USA, uscendo sconfitta soltanto in finale. Dopo l’ingaggio della palleggiatrice olandese Laura Dijkema che già ha esordito contro Pinerolo, coach Paniconi avrà un altro petalo nella sua rosa. Dopo la firma del contratto ora si lavora per preparare il tesseramento e il visto per far arrivare Chaussee in Italia. L’atleta è in perfetta forma e quindi sarà subito a disposizione di coach Paniconi fin da subito. Le connazionali Abbott e Okenwa potranno aiutarla ad ambientarsi. La neo arrivata si inserisce nel reparto schiacciatrici insieme alla stessa Abbott, capitan Fiesoli e Quarchioni. Per coach Paniconi c’è da considerare la quota italiane ma con il libero e le due centrali italiane per ora la questione non si pone. Proprio al centro la società sta cercando un profilo da aggiungere al roster con caratteristiche tecniche diverse e più offensive rispetto a Molinaro, Cosi e Poli.

Le prime parole della neo arrivata Claire Chaussee sono al miele per la nuova esperienza e per l’opportunità di misurarsi con la serie A1 italiana «Sono molto entusiasta di giocare in Italia» – dice Chaussee. «So quanto è bello il campionato italiano e quanto dovrò imparare e sono pronta a farlo. Per la mia prima stagione da professionista mi piacerebbe imparare il più possibile nel breve periodo. Non vedo l’ora». Nella Cbf Balducci indosserà la maglia n. 7 e la società ha inserito nel contratto anche un’opzione per la prossima stagione.