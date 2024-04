Volley, la Cbf Balducci apre la corsa playoff

MACERATA – Dopo la fine della Pool Promozione e la qualificazione ai playoff comincia la corsa della Cbf Balducci alla conquista di un posto nel prossimo campionato di serie A1 Femminile. La squadra di coach Carancini scende in campo oggi alle 17 a Castellanza (VA) sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio che ha chiuso al secondo posto in classifica. La Cbf Balducci, quinta, non ha quindi il fattore campo favorevole e, oltre a dover assicurarsi il proprio match in casa mercoledì 10 aprile alle ore 20.30 al Banca Macerata Forum dovrà vincere in trasferta almeno una volta, oggi pomeriggio oppure nella eventuale e decisiva gara 3 nel weekend successivo. L’altra semifinale è tra Città di Messina e Cda Talmassons. La sfida tra lombarde e marchigiane è un remake di quanto giocato venerdì scorso quando vinse la Futura 3-1. Di certo ci vorrà una Cbf più attenta in ricezione e meno fallosa in attacco per stare in partita con le biancorosse che in casa finora sono pressochè imbattibili. Dirigono Pristerà e Pasin.

Dopo la sfida vinta giovedì contro Modena la Cucine Lube torna in campo domenica alle ore 17 alla Kioene Arena contro la Pallavolo Padova per il 2° turno. Le 4 migliori squadre del girone a 6 disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2025. Nel weekend si gioca anche gara 3 della corsa scudetto che non riguarda più la Cucine Lube. Itas Trentino è avanti 2-0 nella serie contro Mint Vero Volley Monza mentre la serie tra Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia è in parità 1-1. Intanto la società prepara la rivoluzione e, dopo Zaytzev e De Cecco in uscita, anche la permanenza di Anzani è a rischio.

Domenica comincia in trasferta la corsa promozione della Banca Macerata alle 19.30 nella gara 1 dello spareggio promozione di A3. I padroni di casa dopo aver vinto l’ultima giornata di Regular Season battendo 3-1 Bologna, sabato scorso sono stati impegnati nella Del Monte Supercoppa A3, dove però ha avuto la meglio la OmiFer Palmi. I biancorossi invece, tra il turno di riposo che ha chiuso il campionato e la sosta in attesa dello spareggio promozione, hanno avuto modo di recuperare le energie e mettersi alla prova con due allenamenti congiunti giocati con Grottazzolina e Pineto.

E’ ancora in fase di attesa la Yuasa Battery nei playoff della serie A2 maschile. I ragazzi di Ortenzi solo domenica sera conosceranno non solo il proprio avversario ma anche quando si giocherà gara 1 di semifinale. Se sarà Ravenna a spuntarla alla “bella” allora contro i marchigiani si giocherà giovedì 11, mentre se dovesse essere Prata di Pordenone si anticipa mercoledì 10 perché Prata in casa gioca di sabato sera e non intercorrerebbero le necessarie 48 ore tra Gara1 e Gara2.