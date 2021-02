Pallavolo, la CBF Balducci batte Soverato e vola alla Coppa Italia

MACERATA – È un 2021 finora perfetto quello della CBF Balducci che stavolta non è dovuta ricorrere al tiebreak per superare Soverato. Sarebbe bastato un punto per conquistare la matematica qualificazione alla Coppa Italia in virtù del sorpasso a San Giovanni in Marignano ma le arancionere hanno fatto anche di meglio. Oggi la formazione di Macerata è addirittura 3’ a quota 29 punti, + 2 proprio su Soverato che però venerdì giocherà a Cutrofiano con la possibilità di scavalcare Lipska e compagne.

Il merito della CBF Balducci è stato quello di imporre il proprio ritmo fin dall’avvio vincendo in scioltezza il primo set 25-18. Anche nel 2’ parziale le maceratesi erano avanti poi un passaggio a vuoto e 3 set point falliti ha consegnato il set a Soverato 26-28. Da lì però c’è stata una sola squadra in campo, quella di Paniconi con Soverato, reduce da un mese di stop per Covid e tornata in campo domenica, che si è spenta in tutte le effettive nonostante coach Napolitano le abbia tentate tutte mettendo mano ampiamente alla sua panchina. Il 3’ set si è chiuso 25-9 mentre il 4’ 25-

Ora per la Balducci l’attesa dell’ultimo verdetto poi l’inizio della Poule Promozione fissata per il 28 febbraio e la Coppa Italia il 3 marzo.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – SOVERATO 3-1

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili, Martinelli 4, Usberti, Sopranzetti (L2), Giubilato 1, Renieri 9, Pirro 1, Lipska 1, Peretti 20, Mancini 15, Maruotti 16, Rita 5, Bisconti (L1). All. Paniconi

SOVERATO: Mason 6, Lotti 5, Cipriani, Nardelli 4, Shields 14, Salimbeni 1, Barbagallo (L), Piacentini 1, Bianchini 2, Riparbelli 5, Bortoli 1, Meli 6, Ferrario All. Napolitano

Arbitri: Proietti e Feriozzi

Risultato: 25-18 (22’); 26-28 (32’); 25-9 (20’); 25-17 (21’)

Note: Macerata: bv 6 bs 15 muri 14; Soverato: bv 4 bs 9 muri 6.