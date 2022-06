MACERATA – Salutarsi non è mai facile ma sfilarsi la maglia numero 10 è una scelta di vita per Ilenia Peretti, la palleggiatrice di Macerata nata e cresciuta all’ombra dello Sferisterio e che ha percorso tutte le tappe fino alla promozione in serie A1 e alzando anche la Coppa Italia di serie A2.

«Non è facile lasciare questa squadra che per me è una seconda famiglia – ha dichiarato Ilenia – e qui è dove ho sempre voluto giocare e dove ho potuto coronare il mio sogno, che era quello di avere un percorso proprio come quello che abbiamo fatto in questi anni e che ci ha portato tante soddisfazioni. Dopo 3 stagioni di Serie A2 e dopo la promozione in A1 mi sono resa conto che per me questo non è ancora il momento di affrontare questa categoria. Ora lo studio chiama, c’è una laurea da prendere e quindi ora bisogna valutare quelle che sono le priorità di vita al momento. Un grande grazie da parte mia va a tutte le ragazze, tutti gli allenatori, tutti i dirigenti che hanno condiviso con me questo percorso. Un grazie particolare a Pietro Paolella, Maurizio Storani e Massimiliano Balducci, inseparabili compagni in questo bellissimo cammino. Il ringraziamento più grande va a Tito Antinori, che mi ha accolto come una figlia e che mi ha fatto innamorare di questo sport. Ci vediamo al Banca Macerata Forum, comunque».

La decisione è stata accettata con profondo rispetto, seppur a malincuore dalla società. Peretti prenderà impegni meno gravosi per la prossima stagione guidando la formazione della Pieralisi Jesi in serie B1 facendo quindi un salto indietro dopo averne fatto uno avanti. Per la squadra si tratterà di scegliere anche un nuovo capitano. In regia coach Paniconi avrà Maria Irene Ricci riconfermata e la giovane classe 2002 Nokol Milanova.

In questo sport moderno le bandiere sono elemento sempre più raro e la storia di Ilenia Peretti è molto simile a quella scritta a Filottrano da Federica Feliziani che però in serie A1 ebbe la possibilità di giocare prima del ritiro.