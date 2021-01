Pallavolo, casi di contagio a Montecchio: la CBF Balducci rinvia

Stasera niente trasferta a Montecchio e a rischio anche il match interno contro Soverato in programma domenica. Il Covid colpisce ancora la serie A2. Casi analoghi anche nel Girone Ovest

MACERATA – È rimasto a Macerata il pullman della CBF Balducci Macerata che era pronto per viaggiare per portare a giocare stasera alle 20 il posticipo dell’ultima giornata di ritorno del Girone Est di serie A2 tra le arancionere e le venete

Nel gruppo squadra della Sorelle Ramonda Montecchio si teme un nuovo focolaio di contagio da Covid e quindi, per motivi precauzionali, la partita Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-CBF Balducci HR Macerata, è stata rinviata in attesa dell’esito dei test molecolari del gruppo squadra di Montecchio.

Per la squadra veneta si tratta della seconda interruzione per casi di positività dopo quella di fine ottobre che portò al rinvio della partita di andata poi recuperata lo scorso 28 dicembre.

Ora si attendono sviluppi perché domenica la CBF Balducci dovrebbe recuperare il match con Soverato ma anche nella squadra calabrese si attende l’esito dei tamponi per capire se le atlete potranno scendere in campo. Per altro, anche la partita Soverato-Montecchio è una di quelle da recuperare.

Il problema è che questa sospensione ulteriore rischia di posticipare l’inizio sia della Poule Salvezza che della Poule Promozione. Infatti per avere diritto di partecipare all’una piuttosto che all’altra farà fede la classifica finale dei due gironi, Est ed Ovest.

Con partite ancora da disputare la classifica non è definitiva.

Per altro anche nel Girone Ovest c’è un problema simile con Pinerolo che non potrà giocare contro Montale.

Gli scenari possibili sono diversi:

Attendere la disputa di tutte le partite per definire il calendario e cominciare la seconda fase posticipandone l’inizio inserendo qualche inevitabile turno infrasettimanale Compilare i calendari e far cominciare a giocare le partite che riguardano squadre la cui classifica è già definita e che non hanno problemi di contagio. Ad esempio nella Poule Promozione le squadre di Vallefoglia, Cutrofiano e San Giovanni in Marignano del Girone Est sono già certe della matematica partecipazione e potrebbero cominciare a scontrarsi (non dovendo farlo tra loro) con Roma, Mondovì e Marsala che provengono dal Girone Ovest.

In attesa di sviluppi oggi la CBF Balducci si allenerà regolarmente. Gli ultimi test effettuati sul gruppo squadra della CBF Balducci hanno dato tutti esito negativo.