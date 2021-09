Pallavolo maschile, la Supercoppa si giocherà all’Eurosuole Forum di Civitanova

Dopo l’edizione a porte chiuse di Verona, la final four di Super Coppa maschile torna nella casa della Cucine Lube il 23-24 ottobre. i cucinieri hanno vinto 4 volte il trofeo, mai in casa

CIVITANOVA M. – Un grande evento di volley torna all’Eurosuole Forum. Tra la 2ª e la 3ª giornata della Regular Season, l’impianto di Civitanova Marche accoglierà il primo grande evento della stagione 2021/22 davanti alle telecamere della Rai.

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021, infatti, il campo tricolore della Cucine Lube ospiterà la Del Monte® Supercoppa. La manifestazione sbarca a Civitanova per la terza volta nella storia dopo i precedenti del 2017 e del 2019, che hanno visto trionfare la Sir Safety Conad Perugia in entrambe le occasioni.

Nella Supercoppa Italiana 2021 sono in lizza i migliori quattro team della scorsa annata. Il trofeo tricolore si conferma un appuntamento fisso per la Cucine Lube Civitanova, la Sir Safety Conad Perugia e l’Itas Trentino, mentre la Vero Volley Monza, avversaria dei cucinieri in Semifinale, è all’esordio assoluto nel torneo grazie al salto di qualità centrato nella passata stagione con tanto di approdo nella Semifinale Scudetto.

I Campioni d’Italia, quest’anno alla quattordicesima partecipazione, hanno alzato il trofeo quattro volte nella storia: a Pesaro nel 2006, a Firenze nel 2008, a Modena nel 2012 e l’ultima volta a Brindisi nel 2014, mentre non hanno avuto fortuna nelle due edizioni disputate a Civitanova Marche. C’è da sfatare quindi un tabù e sicuramente la squadra di Blengini ci proverà anche senza Ivan Zaytzev.

Il criterio di ammissione prevedeva l’accesso per le finaliste dello Scudetto Credem Banca e Del Monte® Coppa Italia, quattro posizioni occupate da Civitanova e Perugia che nel 2020/21 si sono contese entrambi i titoli con due successi dei cucinieri. Il successivo criterio di ordine classifica ha così regalato l’ingresso alle Semifinali di Supercoppa Italiana a Trento e Monza, rispettivamente terza e quarta forza nell’ultima Regular Season.

Le Semifinali di sabato 23 ottobre vedranno abbinate le squadre per ranking: Civitanova e Monza nella prima gara, mentre la seconda sfida per l’accesso alla finale di domenica troverà opposte Perugia e Trento

Ecco il programma degli incontri:

Sabato 23 ottobre ore 15.15

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza – Diretta RAI Sport

Sabato 23 ottobre ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino – Diretta RAI Sport

Domenica 24 ottobre 2021, ore 18

FINALE – Diretta RAI Sport