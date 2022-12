Pallavolo, la Lube riposa aspettando la Cev Champions

In A1 Femminile scontro diretto interno per la Cbf Balducci e per la Megabox contro Perugia. In A2 la Videx in casa contro Ravenna, in A3 trasferta sia per la capolista Vigilar che per la Med Store

CIVITANOVA – Dopo aver giocato tanto, la Cucine Lube prova a rifiatare riposando nel weekend avendo anticipato il match contro la capolista Sir Safety per gli impegni al Mondiale per Club degli umbri. Ne consegue che i cucinieri torneranno in campo mercoledì alle 19.30 all’Eurosuole Forum per il match di Cev Champions contro i francesi del Tours mentre in Superlega l’appuntamento è per domenica 18 dicembre per la 1’ di ritorno contro Taranto. Sempre da recuperare l’incontro contro Siena che definirà la classifica del girone di andata, determinante per la griglia di Coppa Italia.

Occhi puntati sul doppio scontro salvezza che riguarda le due marchigiane di A1 Femminile. La Cbf Balducci Macerata a quota 5, e che avrà Laura Djikema a disposizione, attende la Wash4Green Pinerolo ultima a 2 punti. Si gioca domenica alle 17 al Banca Macerata Forum. Lo scontro tra neopromosse vale uno spicchio di salvezza. In caso di vittoria le ragazze di Paniconi staccherebbero le piemontesi lasciandole in fondo alla classifica e resterebbero invece saldamente agganciate al treno salvezza. Sono due le formazioni che retrocedono. Molto interessante per gli stessi motivi è il match in contemporanea al PalaCarnaroli di Urbino tra la Megabox Vallefoglia reduce da 5 sconfitte consecutive a quota 9 e la Bartoccini Perugia che ha due punti in meno.

Domenica alle 18 tornerà di nuovo in campo la Videx Yuasa Grottazzolina per ospitare sempre al PalaGrotta la Consar RCM Ravenna che segue a 3 punti. Dopo il successo nell’infrasettimanale la squadra di Ortenzi è molto carica e ha l’occasione per rimanere agganciata al treno di testa.

Dopo il derby di giovedì tornano in campo in contemporanea in A3 maschile le due marchigiane. La capolista Vigilar Fano è impegnato sul campo della Da Rold Belluno per difendere il primato guadagnato col successo contro Macerata di giovedì. La Med Store Tunit Macerata, 5’ in classifica, sarà di scena a San Lazzaro di Savena sul campo della Geetit Bologna che ha due punti in più dei maceratesi.