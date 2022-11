Pallavolo, la Lube in campo a Piacenza dopo il Covid

In casa sia la Megabox Vallefoglia che la Cbf Balducci Macerata. Trasferta per le marchigiane di serie A2 e A3 maschile

CIVITANOVA – Dopo il rinvio del match interno con Siena per alcuni casi di Covid tra i campioni d’Italia, la Cucine Lube Civitanova si appresta a tornare in campo in vista della trasferta in Emilia. Già pronto il libero Fabio Balaso, che non vede l’ora di affrontare gli ex biancorossi Enrico Cester, Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli e Robertlandy Simon, rivali domenica alle 18 nel 9° turno di SuperLega Credem Banca. «Mi sento bene – dice il libero – così come sono pronti gli altri biancorossi. Anche chi sta recuperando la forma sarà a posto per domenica. Sarà bello affrontare degli ex compagni nel contesto di una sfida così delicata. Conosciamo il valore di Piacenza, è una squadra allestita per vincere lo Scudetto e noi dovremo offrire una prova di sostanza. Contro la Gas Sales Bluenergy dovremo assolutamente contenere grandi battitori come Leal, Lucarelli, Romanò e Simon. Limitarli vorrebbe dire aumentare le nostre chance».

Proprio Robertlandy Simon in allenamento è stato vittima di una contusione che ne mette a rischio la sua presenza domenica nella gara con Cucine Lube Civitanova. Sarebbe un’assenza pesante per la squadra emiliana e un grande vantaggio per i cucinieri visto il valore ben noto del gigante cubano.

Il match non disputato contro Siena i cucinieri lo recupereranno mercoledì 21 dicembre alle ore 20.30 in Toscana. Mercoledì 30 novembre, invece, De Cecco e compagni saranno in Belgio per la trasferta sul campo del Kanck Roselaere di Cev Champions.

Doppia trasferta consecutiva per la lanciatissima Videx Grottazzolina in A2 maschile. Domenica alle 18 sarà in campo ospite della pericolante Brescia prima di andare nel turno successivo a Porto Viro che sarà uno scontro diretto per le zone nobili. La squadra di Ortenzi va a punti da 6 turni consecutivi, e in classifica è ai piedi del podio in scia alle migliori.

In A3 maschile girone Bianco, trasferta domenica alle 18 sia per la lanciatissima Vigilar Fano seconda in classifica sul campo dell’ostica formazione veneta di Montecchio Maggiore che per la MedStore Tunit Macerata a Mirandola, ultima in classifica a 6 punti