Pallavolo, Lube acciaccata e Megabox sconfitte in casa

CIVITANOVA – Nonostante i 3 contagiati rimasti a Perugia, la Sir Safety è riuscita lo stesso a vincere a Civitanova battendo la Lube 3-1 aggiudicandosi il titolo di campione d’inverno della Superlega. Senza Juantorena, con Zaytzev lontano dai suoi standard migliori, Blengini perde anche Lucarelli per un infortunio serio al bicipite che potrebbe togliere dai giochi per parecchio tempo anche l’altro schiacciatore titolare dei cucinieri.

In A1 Femminile la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha fatto il possibile contro la Vero Volley Monza in attesa di novità dal mercato che porterà dopo oltre un mese, una seconda palleggiatrice a disposizione di coach Bonafede.

Nella 1’ giornata del girone di ritorno di serie A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata sbanca Ravenna e resta con le migliori. Mercoledì la trasferta di Mondovì per la partita secca dei quarti di Coppa Italia.

In A3 maschile, la Vigilar Fano ha provato a dare fastidio alla capolista Abba Pineto riuscendoci solo in parte. Per i virtussini, ora, gli ultimi due match dell’anno e ancora un lumicino di speranza per la Vigilar Fano per qualificarsi alle finali di Coppa Italia, alle quali accederanno le prime otto classificate del girone. A condizione, naturalmente, che facciano bottino pieno contro Torino (mercoledi alle ore 20.30, match di recupero della settima giornata rinviato per casi Covid nella squadra piemontese) e Macerata nel derby di Santo Stefano (ore 19).

Vincono invece sia la Med Store Tunit Macerata in casa contro Brugherio e per la Videx che ritrova Nielsen