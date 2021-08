L’opposto della Cucine Lube è stato operato al ginocchio destro a Villa Stuart dal professor Mariani e la sua equipe. Non meno di tre mesi per il recupero. Toccherà a Gabi Garcia

CIVITANOVA – È durato circa 40 minuti ed è perfettamente riuscito l’intervento per la pulizia del ginocchio di Ivan Zaytzev. I tempi di recupero dello Zar saranno definiti nei prossimi giorni dallo staff medico del Club biancorosso ma si parla di almeno tre mesi.

La SuperLega inizia il 10 ottobre con la Lube che esordirà a Padova e giocherà la prima parte di stagione di stagione senza il suo opposto titolare. L’obiettivo realistico potrebbe essere riaverlo arruolabile per dicembre, pronto per le fasi iniziali della Champions e per il Mondiale per Club

Mariani aveva già operato il biancorosso bulgaro Sokolov.

Via social sono arrivati anche gli auguri di Gabi Garcia, anch’egli neo acquisto biancorosso e che avrà il compito di non far rimpiangere l’illustre compagno di squadra pur all’esordio in Italia e in Europa.

Ieri intanto la nuova Nazionale Italiana allenata dal neo CT ed ex biancorosso Fefè De Giorgi ha battuto il Belgio in amichevole con i biancorossi Balaso e Anzani titolari.