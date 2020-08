Pallavolo, Lube all’esordio in campionato a Verona il 27 settembre

La SuperLega seguirà la SuperCoppa ma per le squadre il problema è potersi allenare in palestra e resta l’incognita pubblico che è una componente essenziale dello spettacolo

CIVITANOVA MARCHE – La Lega Pallavolo Serie A ha pubblicato il calendario di Regular Season di SuperLega. Per la Lube Civitanova che ha chiuso al 1’ posto il campionato interrotto della scorsa stagione ma non potrà esibire lo scudetto sulla maglia, l’esordio sarà a Verona, la prima in casa con Ravenna.

Nella città di Romeo e Giulietta si giocherà il 27 settembre appena due giorni dopo la SuperCoppa sempre organizzata in terra veneta.

Dopo Verona, la Lube se la vedrà con Ravenna domenica 4 ottobre in casa per un doppio turno interno che prevede di ritrovare Trento già affrontata in SuperCoppa mentre i big match contro Modena (1 novembre) e Perugia (15 novembre) saranno nella parte finale del girone, entrambe in trasferta all’andata. La regular season finirà il 14 febbraio con la trasferta di Vibo Valentia e poi via ai playoff.

Per coach Fefè De Giorgi: «Intanto bisogna dire che è piacevole vedere il calendario del nostro campionato, un passo in avanti verso il ritorno a giocare. Credo che sia un calendario equilibrato, l’obiettivo principale è arrivare nella miglior condizione possibile all’esordio. Sarà una stagione impegnativa perché il livello medio generale si è alzato e siamo consapevoli di dovere tenere sempre alto di conseguenza anche il nostro livello di gioco. I big match? Il concetto principale è che in questa stagione tutte le gare saranno complicate. All’inizio, nella terza giornata, troveremo ancora Trento dopo le sfide di Supercoppa, poi, sempre all’andata, ci aspettano trasferte impegnative nella seconda metà del girone a Modena e Perugia».

La nota lieta è dunque poter cominciare a guardare il calendario e pilotare il lavoro verso delle date certe ma il problema resta come allenarsi e poter giocare col pubblico presente.

L’ultima partita della scorsa stagione si giocò all’Eurosuole Forum a porte chiuse contro Trento in un clima surreale.