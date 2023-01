Pallavolo, a Loreto torna il grande volley giovanile maschile

Dopo il Covid torna il tradizionale appuntamento con il Torneo della Befana. Il 4-5 gennaio sei delle migliori formazioni under17 maschili si sfidano per il trofeo. Premio anche al miglior giocatore

LORETO – Il fiorente settore giovanile della Nova Volley Loreto torna ad ospitare il Torneo della Befana, appuntamento giovanile maschile di alto profilo per un numero selezionato di formazioni giovanili maschili.

Sotto la guida del Direttore Tecnico Marco Paolini, nel 2023 torna questo appuntamento che era stato sospeso negli anni della pandemia prevedendo una due giorni, 4-5 gennaio, con squadre under17 maschili. Le società partecipanti oltre ai neroverdi di casa guidati da coach Luca Martinelli saranno la Cucine Lube, la MG Scuola di Pallavolo Grottazzolina, Impavida Ortona, Virtus Fano e la Consar Cmc Ravenna.

Le sei squadre saranno divise in due gironi da 3 squadre con partite 3 set su 5 con arbitri del Comitato Territoriale Fipav Ancona, finali per definire la classifica e premio al miglior giocatore votato dai tecnici. L’evento è organizzato in collaborazione con gli sponsor Del Vicario, Lal, Co.Ri, Estego e SunForLife.

«Con la situazione pandemica sotto controllo – dice il DT Marco Paolini – la società ha voluto fortemente rinverdire la tradizione del Torneo della Befana che è un’ottima occasione per confrontarsi con le migliori formazioni pari categoria e riconfermare la centralità e l’attenzione che la Nova Volley Loreto pone al lavoro del settore giovanile». Il binomio sport e turismo consentirà alle famiglie dei ragazzi di visitare la Basilica di Loreto e la meravigliosa Riviera del Conero.

Si comincia mercoledì 4 gennaio alle ore 10: al Palaserenelli c’è la sfida tra club di serie A con Cucine Lube contro Videx Grottazzolina mentre in contemporanea al PalaCardinali i padroni di casa della Nova Volley ospitano la Virtus Fano. Nel pomeriggio si gioca alle 15 e poi alle 17 per completare gli altri incroci dei rispettivi gironi.

Giovedì 5 poi dalla mattina le semifinali e nel pomeriggio le finali con le premiazioni del podio con la presenza, tra gli altri, del presidente del Comitato Territoriale Fipav Ancona Francesco Leoni. I tecnici assegneranno anche il premio al miglior giocatore.