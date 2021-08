Pallavolo, la Sampress Loreto ha cominciato la preparazione

Nuovo corso tecnico con coach Marcello Ippoliti all’esordio, molti ragazzi giovani e di talento in squadra. Presidente Massaccesi ai giocatori: «Sentite l’orgoglio di giocare in una piazza storica»

LORETO – È partita ufficialmente la stagione 2021-22 della Sampress Nova Volley Loreto e il raduno per la consegna del materiale sportivo è stata anche l’occasione per incontrare la dirigenza al gran completo. Presente il presidente Franco Massaccesi, il vice Gilberto Sturba, i fondatori Stefania Busilacchi e Silvio Fulgenzi oltre allo staff tecnico composto dal Direttore Tecnico Marco Paolini, coach Marcello Ippoliti, il vice Mattia Macellari e l’assistente tecnico, scoutman e videoman Andrea Stortoni.

«Vi do il benvenuto a Loreto – ha detto il presidente Massaccesi. Per chi era già con noi è un bentrovato che ha molti significati dopo due annate davvero particolari. Ripartiamo quest’anno con un percorso tecnico nuovo, nel quale crediamo perché guarda al futuro, avendo puntato su tanti giocatori giovani».

«Ci aspettiamo – ha aggiunto il dirigente – non solo il massimo impegno ma che dimostriate le vostre qualità e sentiate l’orgoglio di giocare in una piazza che ha tanta storia pallavolistica come Loreto e che non è seconda a nessuno. Il protocollo ci consente di avere il 35% del pubblico alle partite interne e vi accorgerete che il pubblico di Loreto si sente».

La squadra si è presentata al raduno con il Green pass e lavorerà in vista dell’avvio del campionato fissato per il weekend 16-17 ottobre. La squadra disputerà una serie di test amichevoli contro squadra di pari categoria la prima delle quali sarà sabato 11 settembre a Pesaro contro la Montesi.

La presentazione della stagione sportiva di tutti i gruppi della Nova Volley Loreto, maschili e femminili si terrà sabato 9 ottobre al Palaserenelli.

«L’obiettivo è ottenere la salvezza che non è un traguardo da sottovalutare considerando che quest’anno retrocederanno tre formazioni di ogni girone – ha concluso Franco Massaccesi – ma noi siamo abituati a stare con i piedi per terra e a vedere la squadra lottare su ogni singolo pallone».

I giocatori che costituiscono il roster della Sampress Nova Volley Loreto 21-22 hanno scelto i numeri di maglia con il quale scenderanno in campo.

Nessun cambio di maglia tra i riconfermati con il capitano Paco Nobili che ha confermato il suo tradizionale #18 per la 7’ stagione in neroverde. Lorenzo Dignani mantiene il #13, Daniele Torregiani il #6 e Thomas Alessandrini il #7.

Per quanto riguarda i nuovi il palleggiatore Pulcini ha scelto il #5 mentre il compagno di reparto Scorpecci ha optato per il numero #11. Il centrale Christian Mazzanti ha scelto lo stesso numero #16 che aveva caratterizzato la sua prima esperienza a Loreto. Per quanto riguarda i compagni di reparto, Buscemi ha scelto il numero #1 mentre Ardemagni il #3.

Nella batteria degli schiacciatori Sansonetti ha scelto il #4, Ulisse il #9, Cozzolino il #10. Infine il libero Vallese ha optato per il #17.

La Sampress Nova Volley Loreto è inserita nel girone G a 12 squadre con Pesaro, Castelferretti, Ancona, Osimo, Civitanova M, Porto Potenza, Macerata, le romagnole San Giovanni in Marignano, Serravalle della Repubblica di San Marino e Bellaria e l’abruzzese Alba Adriatica.