Nova Volley, si riparte pensando all’estate e alla prossima stagione

LORETO- La Nova Volley Loreto 2014 è pronta a ripartire. È pronta a farlo per i suoi giovani, per i suoi tesserati in generale e per la sua storia. Adesso tutti gli impegni sono concentrati al rispetto della normativa vigente per tornare a lavorare in sicurezza già quest’estate. Lo conferma il presidente loretano Franco Massaccesi: «La Nova Volley Loreto riparte da dove abbiamo dovuto fermarci con la serie B maschile e la serie D femminile oltre a tutti i campionati giovanili. Questo è il nostro impegno perché vogliamo tornare a fare pallavolo nel modo in cui ci piace farla, con la professionalità dei nostri tecnici Romano Giannini e Andrea Quintini e la passione che ci contraddistingue».

Poi, la dirigente Stefania Busilacchi, ha parlato dell’estate neroverde: «L’attività estiva sarà destinata esclusivamente ai tesserati Nova Volley senza aprire la possibilità di partecipare ad atleti di altre società e quindi non sarà un camp come quello organizzato negli anni scorsi ma una ripresa degli allenamenti rispettando rigidamente le norme prescritte e preparando turni di allenamento per tutti i nostri iscritti che vorranno aderire perché la sicurezza di tutti noi viene prima di tutto». Il futuro si presenta incerto e, il presidente Massaccesi, ha provato a fotografarlo nella maniera più oggettiva possibile:

«Sarà un anno zero perché il mondo è cambiato e ce ne siamo accorti ma grazie alla collaborazione di tutti possiamo dire che Loreto c’è perché ha la passione e la determinazione di portare avanti un percorso che viene da lontano e che guarda al futuro».