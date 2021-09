KATOWICE – L’Italvolley torna sul tetto europeo dopo 16 anni e lo fa con un torneo fantastico e una finale tiratissima nella quale coach De Giorgi ha trovato tanti protagonisti, non solo il sestetto. Michieletto è il nuovo fenomeno della pallavolo maschile.

Successo più che meritato per l’italia al termine di una grande battaglia nella quale gli sloveni erano partiti molto meglio mettendo in crisi la ricezione italiana. Poi, nel corso del match, l’Italia si è messa in partita, crescendo in tutti i fondamentali, sapendo soffrire, vincendo il 2’ e il 3’ set, cedendo il 4’ chiudendo al tiebreak, il primo del torneo continentale dell’Italia ma il più importante.

Protagonisti della finale non solo i soliti Giannelli, Michieletto, ormai una stella nel firmamento del volley mondiale a dispetto dei 19 anni, Anzani, Balaso, ma anche protagonisti inattesi come Romanò, in Nazionale dalla A2 senza mai aver giocato in SuperLega e passato anche da Volley Potentino, che ha avuto un impatto clamoroso dalla metà del 4’ set quando ha sostituito Pinali, Ricci in campo per Galassi, Piccinelli in campo per qualche punto per Balaso e Recine per Michieletto in difficoltà in avvio.

Alzi la mano chi avrebbe mai immaginato che un’Italia uscita con le ossa rotte dall’Olimpiade potesse giocare un torneo di questo valore arrivando all’oro e si è trovata ad aprire un nuovo ciclo senza grandi campioni ma con un gruppo giovane capace di giocare senza pressione ma con grande entusiasmo guidata dal nuovo tecnico azzurro Fefè De Giorgi che ha avuto un valore enorme.

Applausi anche per la Slovenia che ha perso ancora una finale europea ma onore ad Alberto Giuliani, tecnico di San Severino Marche che ha accarezzato legittimamente il sogno di vincere il titolo contro la sua Italia.

Per Simone Giannelli, capitano azzurro, premiato come migliore giocatore «è incredibile vincere con la mia nazionale, sono felice come un bambino, orgoglioso di essere italiano e capitano di questa Italia»-

Il capitano azzurro Simone Giannelli premiato come miglior giocatore

Bronzo per i padroni di casa della Polonia e super favorita alla vigilia, campioni dle mondo in carica, che hanno battuto la Serbia nella finale di consolazione.