ANCONA – La sconfitta nel test amichevole pre-Mondiale contro gli Stati Uniti a Cuneo ha visto tra i partecipanti anche il centrale osimano Leandro Mosca.

Il ragazzo marchigiano è nella lista dei 15, diventeranno 14 rinunciando ad un libero, che rappresenteranno l’Italia al Campionato del Mondo che scatta la prossima settimana. Per le Marche significa tornare ad avere un giocatore al massimo livello cosa che non capitava dai tempi del “fenomeno” falconarese Samuele Papi quasi 20 anni fa.

In Superlega sono solo 5 i marchigiani che parteciperanno ma uno di questi, appunto Mosca passato in estate da Milano a Verona, vestirà l’azzurro. Il centrale della Cucine Lube Simone Anzani, Russo e Galassi sono i compagni con i quali Leandro Mosca si contenderà un posto da titolare.

Sabato 20 agosto la squadra affronterà un altro test contro il Giappone sempre a Cuneo.

I complimenti al ragazzo classe 2000 sono arrivati anche da parte del primo cittadino di Osimo Simone Pugnaloni. «Una bella notizia che ci riempie di orgoglio, quella di vedere il nostro giovanissimo concittadino Leandro Mosca tra i convocati per i prossimi mondiali di pallavolo. Leandro, cresciuto sportivamente tra le fila della Libertas Volley Osimo, milita oggi in serie A1 nel Verona. Il mio pensiero non può non andare a suo padre, Roberto, imprenditore, uomo di cultura, primo studioso dei nostri ipogei, a cui abbiamo recentemente intitolato la sala convegni delle grotte del Cantinone. Vedere il suo ragazzo alla conquista del tetto del mondo lo avrebbe sicuramente riempito di gioia.”

Dopo la settimana cuneese gli azzurri, inseriti nella pool E, saranno pronti per affrontare il Mondiale tra Polonia e Slovenia, dopo lo spostamento della manifestazione inizialmente prevista in Russia. Gli azzurri esordiranno il 27 agosto a Lubiana contro il Canada, poi la Turchia il 29 agosto e chiusura il 31 agosto contro la Cina.

Dopo le prime fasi, le finali del Mondiale si giocheranno a Katowice, in Polonia, il 10 e l’11 settembre.