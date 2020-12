Pallavolo, le marchigiane di serie A2 attive sul mercato

A Macerata è attesa Galletti mentre a Vallefoglia è in arrivo Dapic che potrà esordire già domenica a San Giovanni in Marignano. La Megabox ha due straniere

MACERATA – La finestra di mercato di serie A chiusasi lunedì si è dimostrata vivace nonostante il momento storico e le difficoltà oggettive di una stagione che procede a sussulti e con timori costanti per il futuro.

Si è mossa (ma non volontariamente) la CBF Balducci Macerata che ha dovuto cambiare la regia ingaggiando la palleggiatrice bolognese classe ‘99, ex UYBA, Giulia Galletti, in luogo di Elisa Lancellotti che lascerà Macerata appena avrà sconfitto il covid-19.

La società maceratese non ha operato altri movimenti resistendo alle richieste di altri club per alcuni dei suoi pezzi pregiati.

Si è mossa sul mercato con convinzione invece la Megabox Vallefoglia che ha salutato Laura Saccomani che rientra a casa per motivi familiari.

Il sogno della società del patron Angeli era Decortes, opposto in forza a Brescia ed ex San Giovanni in Marignano. La giocatrice, ambìta sul mercato da altre formazioni, ha ceduto alle lusinghe di Roma in serie A2 Girone Ovest.

Barbara Dapic, già arrivata a Vallefoglia

Si è innescato quindi un giro di opposti tra Vallefoglia, Martignacco e Talmassons che ha animato le ultime ore. A Vallefoglia è approdata la croata Barbara Dapic in arrivo da Martignacco che ha prelevato a sua volta da Talmassons l’ex CBF Balducci Smirnova. Quest’ultima ha puntato sull’esperta schiacciatrice croata Cutura.

Per coach Bonafede l’arrivo di un’altra straniera oltre a Kramer, renderà la gestione non banale. Infatti, da regolamento, la società può portare a referto due atlete straniere ma schierandone solo una in campo. Considerando che Dapic e Kramer giocano in ruoli diversi, per poter avvicendare l’una con l’altra occorrerà effettuare sostanzialmente un doppio cambio.

Questi movimenti confermano le ambizioni della Megabox Vallefoglia che, dopo aver riposato nello scorso weekend, giocherà domenica 20 a San Giovanni in Marignano.