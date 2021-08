Pallavolo, le Marche si preparano al girone di B

ANCONA – Si cominciano a fare i conti dei chilometri da fare e delle avversarie da affrontare in serie B.

Bene è andata ai maschi. La Serie B ha il girone G praticamente dedicato alle marchigiane con: Pesaro, Castelferretti, Ancona, Osimo, Loreto, Civitanova, Porto Potenza, Macerata più l’abruzzese Alba Adriatica e tre romagnole: Bellaria, San Giovanni in Marignano e Serravalle della Repubblica di San Marino.

Si comincia il 16-17 ottobre, sosta natalizia dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022, sosta pasquale. Il campionato prevede tre retrocessioni per ciascuno degli 11 gironi per un totale di 33 squadre mentre le promosse in A3 saranno appena 6.

In B1 Femminile le 3 marchigiane Battistelli Termoforgia Clementina, Pieralisi Jesi e Volley Angels inserite nel girone E a 12 squadre con le umbre di Perugia e Trevi, le laziali di Civitavecchia, Casal De’Pazzi, Pomezia, due toscane che sono Capannori e Castelfranco di Sotto, più Chieti e Isernia. Retrocedono 4 squadre di ciascun girone mentre le promosse in A2 saranno anche qui complessivamente 6.

Le 5 formazioni di B2 femminile invece sono state divise e iscritte a due gironi da 11 squadre differenti.

Collemarino e Lucrezia sono inserite in un tostissimo girone H con squadre romagnole ed emiliane, solitamente dall’ottimo bagaglio tecnico. Si viaggia in Emilia-Romagna fino a Sassuolo e Modena.

Logisticamente tremendo il girone L con Pagliare, Corridonia e Porto Potenza che, oltre a 4 abruzzesi, hanno 4 trasferte in Puglia: Trani, Bari, Bisceglie e Fasano. Retrocedono le ultime 3 di ciascun girone mentre saranno promosse in B1 un totale di 17 squadre.